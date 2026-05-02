Daniel Venteo: “Picasso no sería Picasso sin los nueve años que vivió en Barcelona"

Usted vivió desde niño en el Born, muy cerca de donde llega Picasso a Barcelona.

Exacto. Él llega con 13 años a Barcelona, en 1895. A mis 13 años me identificaba con él, me llamó siempre la atención como personaje. Vivíamos en el mismo barrio. Estamos en el Pla de Palau, y todo en la vida de Picasso en Barcelona pasa en el entorno de esta plaza. Su padre da clases cerca, sus amigos tienen un estudio a una calle. Aquí sueña quién quiere ser. En 1900 viaja por primera vez a París. En las calles de este barrio se hizo un hombre. A mí me pasó lo mismo, pero en una Barcelona distinta, la preolímpica. Cuando él vive aquí, la Via Laietana todavía no se ha abierto. Es un barrio laberíntico. Cuando Picasso se marcha a París y vuelve esporádicamente, la ciudad que conoció ha empezado a desaparecer. En 1917 viene con su nueva novia, la bailarina Olga Khokhlova, y debió de ser una experiencia traumática para él, porque nada tenía que ver con la Barcelona que había conocido. Su padre había muerto en 1913, fue enterrado en Poblenou. Picasso seguirá volviendo hasta 1934, cuando visita la ciudad por última vez. Pero esa Barcelona ya no es su Barcelona.

"Todo en la vida de Picasso en Barcelona pasa en el entorno del Pla de Palau. Su padre da clases cerca, sus amigos tienen un estudio a una calle. Aquí sueña quién quiere ser"

Y en su libro aborda esta relación entre el pintor y la ciudad que desaparecerá.

Intento ver Barcelona con los ojos de Picasso. No hago una biografía ilustrada; además, no hay muchas fotos suyas en la ciudad. Intento reconstruir su paisaje emocional: las calles por las que paseaba, los bares que frecuentaba, los talleres de sus amigos, donde estudió, donde expuso. Su vida nocturna. De la época en la que vive en Barcelona y de la de sus retornos. Él llega con 13 años y se va a París en 1904, con 22. Llega hecho un niño y se va hecho un adulto. En Barcelona descubre el mundo femenino. Aquí conoce los burdeles, tiene las primeras novias, se enamora de una artista circense. Aquí aflora su personalidad, humana y artística. Sin Barcelona, Picasso no sería Picasso. Y creo que, sin Picasso, Barcelona no sería Barcelona. Barcelona es para Picasso fuente de placer, pero también de trauma. Aquí conoce a su amigo Carles Casagemas, que se acaba suicidando. En Barcelona es donde Picasso disfruta y sufre por primera vez con las mujeres.

El cuadro 'Azotea de las Cases de'n Xifré', de Picasso (1896), con la cúpula con la que se fotografía Venteo para este diario. / El Periódico

¿Cuánto pesa Barcelona en comparación con otras ciudades?

En Málaga nace, pero no tiene vínculos más allá de la familia. La Coruña es una experiencia depresiva para él, por donde vivían, por la muerte de la hermana. Estudia un tiempo en Madrid, pero tampoco le deja huella. Es Barcelona. Él se llega a considerar catalán. En 1920 Salvat-Papasseit le dedica su libro de poemas a "Pau Picasso". Y una vez conoce París, quiere vivir allí. Era el centro del arte contemporáneo de su tiempo. Pero si un catalán le quería visitar en Francia, y lograba los avales de alguien próximo, tenía las puertas abiertas. El añorado periodista Lluís Permanyer, entonces muy joven aún, le fue a entrevistar en 1963 para Destino. Picasso nunca rompió con Barcelona, pese a la distancia.

¿La relación entre la ciudad y el artista se mantuvo incluso cuando él ya no volvió?

Sí. Incluso pese a la Guerra Civil española y la dictadura. Picasso está afiliado al Partido Comunista Francés, una figura maldita, en la lista negra del régimen franquista, pero en 1955, en el mismísimo Palau de la Virreina, la Bienal Hispanoamericana d'Art dedica una sala a Picasso. Es un primer reconocimiento tímido, un acto de tolerancia, en la Barcelona de los años 50, que ya no es la de los 40. En los años siguientes, a través de las familias Gaspar y Gili, se prepara el retorno de Picasso sin que él vuelva físicamente.

Porque él no se plantea regresar mientras dure la dictadura.

Él no volverá, y muere en 1973, dos años antes que Franco. No viene ni al entierro de su madre, en 1938.

Venteo, en la esquina de Isabel II con Pla de Palau, este jueves. / Jordi Otix / EPC

¿En qué partes de la ciudad vivieron Picasso y su familia?

Cuando llega, la familia vive de manera temporal en el número 4 del paseo de Isabel II, justo delante de la Llotja. Después se trasladan unos metros, en el mismo conjunto de los Porxos d’en Xifré, y se instalan en Reina Cristina, 3. De allí se van a la calle de la Mercè, a un edificio que ya no existe, porque es demolido para la apertura de la plaza de la Mercè. La geografía de Picasso es Ciutat Vella. Yo reivindico esta relación íntima entre Picasso y el centro histórico de Barcelona, el de antes de que se abra la Via Laietana. Cuando digo que quiero mirar Barcelona con los ojos de Picasso me refiero a que intento reconstruir su huella. Localizo fotografías de la época de los lugares que frecuentaba. Es un viaje emocional. No tengo la certeza de que llegara a algunos puntos, como el mirador de la Sección Marítima de la Exposición de 1888 junto al Somorrostro, pero lo imagino.

"Cuando digo que quiero mirar Barcelona con los ojos de Picasso me refiero a que intento reconstruir su huella. Localizo fotografías de la época de los lugares que frecuentaba"

¿La culminación del retorno de Picasso sin que él vuelva es el Museu Picasso?

Lo es. A partir de 1963. Y en la década de los 70, con el apoyo de su familia, crece exponencialmente. Cuando él ya ha muerto, se piensa en la ampliación. El arquitecto Jordi Garcés se ha encargado ininterrumpidamente durante 40 años de planificar brillantemente el museo. En 1981, centenario del nacimiento de Picasso, se impulsa que el paseo Picasso tome su nombre, lo que pasa en 1983.

El libro de Venteo. / Jordi Otix / EPC

Hablando un momento de usted, ¿dónde vivía en el Born?

En la plaza Comercial, delante del mercado. Desde 1975, cuando nací, hasta 1999. Desde mi casa veía el Born, la Estació de França, parte de la Ciutadella, la Barcelona de Picasso.

¿Y ahora dónde vive?

En Poblenou.

Y estamos haciendo la entrevista en este Hotel Oasis.

No he encontrado otro bar que no estuviera tomado por el turismo. Y he elegido el Hotel Oasis, en el que, por casualidades de la vida, es donde fui concebido clandestinamente, como supe muchos años más tarde. Y hasta hoy no había entrado en el hotel. Picasso y yo compartimos los barrios de la ciudad antigua, y también preguntas sobre de dónde venimos, quién queríamos ser y hacia dónde vamos.

"No he encontrado otro bar que no estuviera tomado por el turismo. Y he elegido el Hotel Oasis, en el que, por casualidades de la vida, es donde fui concebido clandestinamente, como supe muchos años más tarde. Y hasta hoy no había entrado en el hotel"

Picasso se encontró con una Barcelona que ya no conocía. ¿Cómo ha cambiado el barrio en el que usted fue niño?

Para mí es un barrio irreconocible, por el turismo, principalmente. Hasta el punto de que la vida cotidiana se hace muy complicada. El barrio era popular y humilde, pero arraigado. Si Picasso no reconoció Barcelona cuando volvió en 1917, a mí me cuesta reconocerlo ahora. Y hay que decir que los turistas que hacen irreconocible el barrio vienen a ver, mayoritariamente, el Museu Picasso.

El autor, en los Porxos d'en Xifré, a metros de donde vivió Picasso y al otro lado de la calle de la Llotja, donde el pintor estudió y su padre era profesor de dibujo. / Jordi Otix / EPC

¿Usted se fue del barrio de los turistas para vivir en el Poblenou de los 'expats'?

Sí, vivo rodeado de expats. Vivo en la Vila Olímpica con vistas al mar, una ciudad muy tranquila que no tiene nada que ver con la de los turistas. Pero vivo a caballo entre Barcelona y Venecia.

¿Venecia?

Sí, con intercambio de casa. Vivo cinco meses en Venecia y el resto en Barcelona. Y esta semana, más casualidades de la vida, me he casado con mi pareja, nacida en San Petersburgo y apasionada de la danza.

De la concepción en el hotel a la boda, todo son sorpresas.

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En Venecia, en el cementerio de San Michele, están enterrados Igor Stravinsky y Serguéi Diáguilev, el creador de los Ballets Rusos, que presentó a Picasso y a su esposa rusa, Olga. Hace unos días fui al cementerio a llevarle un ejemplar del libro.