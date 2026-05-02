Centenares de personas piden en Barcelona la liberación de los dos detenidos de la Flotilla

Centenares de personas se han concentrado este sábado por la tarde en el Paseo de Gràcia, para pedir la liberación por parte de Israel de dos miembros de la Global Sumud Flotilla, detenidos el pasado jueves. Además, también critican la "complicidad" de la Unión Europea y exigen su implicación para conseguir la libertad de los dos activistas, que están en huelga de hambre en una prisión israelí y han denunciado torturas y malos tratos. La esposa del activista catalano-palestino Saif Abukeshek, Sally Isa, dice que su marido no pretendía entrar en Palestina, sino que iba a la flotilla como observador.

Los participantes se han concentrado durante una hora y media frente a la sede de la Comisión Europea en Barcelona y han proclamado cánticos como "No es una guerra, es un genocidio", "Israel no es un país, es una ocupación", "Boicot a Israel" o "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá". Poco antes de las nueve de la noche, llegaron hasta el lugar unos doscientos ciclistas del movimiento 'Massa Crítica', con banderas de Palestina, que se unieron a la concentración.

La protesta ha contado con intervenciones de varios activistas de la Flotilla Global Sumud, de la esposa de Saif Abukeshek, Sally Isa, y de otras organizaciones como Open Arms, que han condenado los hechos y exigido la liberación de los dos activistas 'secuestrados' por Israel.

Isa ha explicado que es un momento difícil para ella y sus tres hijos. Una de las hijas celebraba este viernes su cumpleaños y preguntaba por qué su padre no la llamaba para felicitarla. La mujer ha pedido la libertad de su esposo y que la Unión Europea haga algo por él.

Por su parte, Pablo Castilla, portavoz de la Global Sumud Flotilla en Catalunya, ha denunciado la detención de Abukeshek y del activista brasileño Thiago Ávila y ha dicho que están en huelga de hambre y han sufrido torturas. Además, ha criticado que Abukeshek no haya recibido asistencia consular en ningún momento.

Castilla ha criticado duramente a la Unión Europea por su "absoluta complicidad" con la actuación israelí del jueves, además de haber "participado también en el traslado de estos rehenes" desde aguas internacionales hasta Creta. De hecho, ha asegurado que Frontex, que se encarga de la vigilancia de las fronteras marítimas europeas, ha sido "testigo y cómplice del secuestro". También ha pedido a los gobiernos de España y Suecia, de donde Abukeshek es nacional, que apliquen medidas diplomáticas para conseguir su liberación sana y salva.

Finalmente, el portavoz ha dicho que cualquier ataque a Palestina o a los activistas propalestinos también es un ataque contra los ciudadanos de Catalunya y una vulneración de todos los derechos.

Sobre el futuro de la Flotilla, ha dicho que ahora la prioridad es la liberación de los dos detenidos, pero cree que la mayoría de los activistas aún están en Creta y continuarán la ruta próximamente.

Protesta en la delegación del gobierno español

Hacia las nueve de la noche, la protesta en el Paseo de Gràcia se ha disuelto y un grupo de unas doscientas personas ha bajado por este eje barcelonés y ha girado por la calle València en dirección a la calle Roger de Llúria hasta la esquina con Mallorca, donde se encuentra la delegación del gobierno español en Catalunya.

Los manifestantes se han colocado frente al edificio y han vuelto a pronunciar varios cánticos reivindicativos. Entre los participantes estaba Mariona Tasquer, una de las activistas de la Flotilla Global Sumud que el pasado jueves fue interceptada por Israel y que, después de pasar por Creta, pudo regresar a Barcelona este sábado al mediodía.

Hacia las diez de la noche, la protesta se dio por concluida.