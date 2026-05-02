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5 meses de obras

Barcelona aprueba reformar la calle Jota en su cruce con la avenida Meridiana en Nou Barris

Se prevé que los trabajos comiencen durante el tercer trimestre de este año y cuenten con un presupuesto de 626.000 euros

Barcelona aprueba reformar la calle Jota en su cruce con la avenida Meridiana en Nou Barris

Barcelona aprueba reformar la calle Jota en su cruce con la avenida Meridiana en Nou Barris / Ajuntament Barcelona

Europa Press

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El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente las obras de mejora del tramo final de la calle de la Jota, en el barrio de Vilapicina i la Torre Llobeta del distrito de Nou Barris, en una intervención que se dará entre la calle Pardo y la avenida Meridiana.

Se prevé que los trabajos comiencen durante el tercer trimestre de este año, con una duración de 5 meses y con un presupuesto de 626.000 euros, indica el consistorio en un comunicado este sábado.

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Ha explicado que las obras quieren "mejorar y adaptar" las condiciones de la calle a las circunstancias de movilidad, accesibilidad, alumbrado, materiales y renovación de servicios de la zona, ya que la parte que se renovará es la más cercana a las obras de la Meridiana en curso, con las cuales coincidirá a terminar a finales de año.

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