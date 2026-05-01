Viladecans saca a concurso el proyecto de reforma de sus históricos cines Lauren

El Pleno Municipal de Viladecans (Baix Llobregat) aprobó este jueves 30 de abril el pliego de condiciones para licitar la concesión de dominio público del edificio de los antiguos Multicines Lauren, con los votos a favor del equipo de gobierno (PSC y Comuns) y ERC, en contra de Vox, y la abstención del PP. Con esta aprobación se abre formalmente el concurso público para que empresas privadas presenten sus ofertas para rehabilitar y gestionar el equipamiento con una concesión de dominio público a 40 años.En un comunicado, el consistorio señala que el equipamiento tendrá que ofrecer el servicio de cine, pero podrá contener otras actividades relacionadas con el ocio, la cultura, la restauración, la salud y el deporte, siguiendo los planteamientos estratégicos señalados por el Plan Local de Joventut.

La ciudad recuperará, de este modo, un edificio que lleva cerrado desde 2013, sin que el ayuntamiento deba avanzar dinero del presupuesto municipal. "Será la empresa adjudicataria la que asumirá el coste íntegro de la rehabilitación integral del inmueble, con una inversión mínima exigida de 5,3 millones de euros", apunta el texto. A cambio, el ganador del concurso explotará comercialmente el espacio, pagando un canon al Ayuntamiento a partir del decimoquinto año de explotación, una vez amortizada la inversión inicial.

Richard Calle, teniente de alcaldesa de Sostenibilidad Ecológica, Empleo y Economía, ha afirmado en el Pleno que "estamos a las puertas de recuperar un espacio emblemático, en el corazón de nuestra ciudad, que volverá a ser un espacio vivo: de cine, de cultura, de deporte y de encuentro para nuestra juventud. Y lo hacemos de la mejor manera posible: protegiendo a los ciudadanos".

La empresa adjudicataria tendrá que garantizar un mínimo de seis sesiones de cine cada fin de semana, una cifra que el mercado podrá mejorar en sus ofertas para obtener mayor puntuación en el concurso. Además, el ayuntamiento ha puesto especial énfasis en hacer que el espacio sea "accesible para toda la ciudadanía". De este modo, se premiarán las ofertas que propongan entradas ordinarias por debajo de los seis euros, abonos mensuales para jóvenes de Viladecans por debajo de los 15 euros y lotes familiares asequibles. También se valorarán los descuentos del 20% o superiores en las actividades deportivas y bienestar para jóvenes y personas con discapacidad.

El fomento de la lengua catalana es otro de los pilares del proyecto. Los pliegos exigen al operador que vaya más allá de las obligaciones legales y premien la colaboración con festivales y muestras de cine en catalán, como el Cicle Gaudí. Más allá de su oferta comercial, la ciudad recuperará espacio para uso exclusivo. El ayuntamiento se reserva así un mínimo de 700 metros cuadrados del edificio para servicios municipales, además de garantizarse 25 sesiones anuales gratuitas de los espacios del concesionario para organizar actos propios.

Una difícil recuperación

El complejo de cines Lauren Viladecans constaba de diez salas, con capacidad para 2.200 espectadores. Inaugurados en el año 2000, "los multicines disponían de las tecnologías más avanzadas en imagen y sonido del momento". Pero en 2011 el Grupo Lauren Exhibición SL entró en quiebra económica. A consecuencia de distintos procesos judiciales y mercantiles, los derechos que tenía sobre las salas de exhibición se adjudicaron al Institut Català de Finances (ICF) y entidades bancarias. El 4 de abril del 2013, a consecuencia de la crisis y las deudas, los cines Lauren de Viladecans cesaron en su actividad.

La fragmentación de los titulares de los derechos de la deuda fue la principal dificultad para realizar un proyecto empresarial. El ICF era el ente con la mayor parte de participación en la titularidad del cine. El resto, en el momento de la quiebra, eran el Commerzbank Aktiengesellschaft, la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja-Bankia), el Banco Sabadell, el BBVA, la Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu (Unim-Grupo BBVA) y el Banco Santander. No fue hasta 2025 que el Ayuntamiento de Viladecans pudo acceder íntegramente a su propiedad.

Ahora, la ciudad quiere recuperar su relación, casi ininterrumpida desde 1923, con el mundo del cine. En la localidad llegaron a convivir hasta cuatro salas estables de proyección cinematográfica: la primera sala de cine fue el llamado Cine Viladecans, también llamado cine de las columnas. Tuvo una proyección estable desde 1923 hasta mediados de los setenta. El segundo cine abrió en 1939; se llamó Cine Moderno o cine nuevo. Funcionó hasta mediados de la década de los setenta. Entre 1950 y mediados de la década de los setenta también funcionó como sala de proyecciones el cine del Centro Parroquial de la iglesia de San Juan Bautista. En 1957 empezó a funcionar el Cine Avenida, que decidió cerrar a finales de los ochenta.