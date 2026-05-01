Un 'tiktoker' chino lleva el mercado del barrio de Fondo de Santa Coloma a millones de pantallas: "Lo conoce toda China"

Poca gente podría pensar de primeras que un mercado de Santa Coloma de Gramenet aparece cada día en millones de móviles alrededor del mundo. Pero es precisamente lo que ocurre en el Mercat del Fondo, donde la cocina hace tiempo que dejó de centrarse únicamente en los fogones. En uno de sus extremos, l'Obrador d'en Ting se ha convertido en una escenografía diaria donde se cocina, se graba el resultado y se conversa con todo aquel que pasa por delante.

Allí trabaja Chen Ting (36 años), creador de contenido en el 'TikTok chino' (Douyin) y afincado en Catalunya desde hace más de tres décadas, que durante la pandemia se quedó sin trabajo de guía turístico y encontró en los directos una manera de seguir contando su realidad a miles de kilómetros de distancia. Decidió que la cocina fuera su herramienta para contar su cultura desde su versión más auténtica y, a su vez, la vida cotidiana. En este engranaje, el mercado cumple una función fundamental, ya que le ofrece contexto y un escenario reconocible para una audiencia que ha aprendido a relacionar su cocina con el barrio del Fondo, el de mayor concentración de población china en toda España.

Ting cuenta a EL PERIÓDICO que la idea surgió tras seguir de cerca a otro guía chino, instalado en el Reino Unido, que retransmitía vídeos en directo para público de su país. Él decidió hacer algo parecido desde Barcelona con emisiones sobre arquitectura, pero con el paso del tiempo entró la cocina en la ecuación. La gastronomía, cuenta, le permitía mostrar una Catalunya cotidiana y, al mismo tiempo, abrir una conversación más amplia con su audiencia.

En su relato, la comida funciona como un lenguaje compartido. Una manera de entrar en contacto con una comunidad china que tiende a consumir las redes sociales cuando termina de trabajar, por la mañana o cuando anochece, franjas horarias que Ting tiene muy presentes a la hora de organizar y publicar sus vídeos. Parte de su eficacia en redes está en el conocimiento que tiene sobre los hábitos de consumo de sus espectadores. Él mismo admite que sabe cuándo sus seguidores están disponibles y, por ende, el momento donde la cocina se convierte en entretenimiento, compañía o evasión al otro lado de la pantalla.

Un tándem entre fogones

Durante este recorrido aparece Salva Serra (53 años), ahora también conocido como Toto en redes, que completa la historia. Cocinero durante 35 años, quemado por el ritmo frenético de la restauración, ahora es trabajador de la casquería Punseti. Salva entra en el universo de Ting a través del propio mercado. Antes había pasado por cocinas como la de La Perla en Montjuïc y arrastraba una larga trayectoria vinculada al oficio y al trato con el producto. Entre ambos se crea una dinámica con identidad: Ting cocina, improvisa, propone y ordena el relato, y Serra pone oficio, humor y una fuerte presencia delante de cámara. Él mismo explica que Ting posee "la exclusiva" y que lo suyo es más producto de 'making of', la versión sin filtro de lo que ocurre alrededor de la grabación.

"Él es el top, la estrella, y yo me encargo de la versión de estudio", aclara Serra. Lo que refleja la peculiaridad del tándem: funcionan como dos perfiles complementarios que se alimentan del mercado. Dicha conexión se ha ido reforzando con el paso de los años, hasta el punto de viajar juntos a China, compartir escenas familiares y han convertido su relación profesional en una complicidad que se percibe a través de la pantalla.

Salva Serra y Chen Ting listos para empezar a grabar en el Mercat del Fondo. / Zowy Voeten / EPC

La alianza ha tenido efectos muy concretos en las paradas. En la casquería, Serra explica que algunos de sus productos más minoritarios han ganado salida inesperada en ventas gracias a los vídeos y a las recetas que comparten con Ting. El ejemplo más evidente es la 'capipota', que la clientela china ha empezado a incorporar en sus preparaciones por su alto contenido en colágeno. "Hemos pasado de vender entre 12 y 15 kilos al día, a multiplicarlo por 4 hasta los 60 kilos diarios", destaca Serra.

La evolución también se percibe en la clientela. "Ya me localizan, saben que estoy trabajando en el mercado y que vendo despojos", resume Serra. Según comentan ambos, ahora les localizan por su nombre, llegan clientes preguntando por productos vistos en los vídeos y se acercan al Fondo vecinos que antes no tenían relación con el barrio. Otro comercio que se beneficia del 'efecto Ting' es la Carnicería Nur, donde se calcula que han aumentado las ventas en torno a un 30% vinculadas a este nuevo público.

2.210 millones de reproducciones

La dimensión del fenómeno se entiende mejor cuando Ting habla de China. En Douyin, la versión china del TikTok, esta semana ha alcanzado los 100 millones de 'likes', con siete millones de seguidores y más de medio millar de vídeos publicados. Cinco de sus principales series acumulan 2.210 millones de visualizaciones: Dominando el mercado de comida, 1.330 millones; Reto: cocinar comida china en 100 casas de extranjeros, 320 millones; Cien formas de comer jamón, 310 millones; Hacer salivar a toda la tienda de jamón, 130 millones; y Buscando "tesoros" en España, 120 millones.

Lo relevante es cómo su audiencia ha convertido el Mercat del Fondo en un lugar reconocible. Ting insiste que el mercado "siempre sale" en sus vídeos y que China ha visto de manera reiterada los productos, el ambiente y los rostros que hay detrás de los mostradores. A estas alturas, Ting explica que el equipamiento funciona como parte de la identidad visual del proyecto y reconoce que "el público también distingue el lugar donde cocino".

Salva Serra grabando a Chen Ting, que prepara una nueva receta, en el Mercado de Fondo. / Zowy Voeten / EPC

Despensa, nevera y plató

Ting usa el mercado como despensa, nevera y plató. Se acerca a cada parada para recoger producto fresco, lo cocina y lo devuelve a su audiencia en forma de receta. Durante meses, explica Serra, el formato de vídeo fue entrar en una parada, coger el producto que le ofreciesen y cocinar con ese género un plato que se pudiera entender y comentar a través de las redes sociales. Ting reconoce que sus vídeos tienen mayor impacto cuando la gente puede opinar, replicar o discutir lo que observa. Por eso combina producto local con recetas chinas, trueques simbólicos o situaciones cotidianas que permiten una identificación inmediata. "El objetivo es que el contenido circule, se comente y se recuerde", resume.

El resultado va más allá de las visualizaciones. Ambos relatan que llegan visitantes de todo el mundo que se acercan expresamente al Mercat del Fondo para conocerlos, hacerse una foto o probar algún plato. Salva insiste en que los vídeos ha empezado a devolver al mercado público joven, incluso dentro de la comunidad china, que se acerca al producto fresco desde una lógica distintas a la de las generaciones anteriores. "Vienen parejitas que compran poca cosa, pero lo hacen en el mercado”, detalla Serra. A su juicio, a través del contenido hay la voluntad de volver a conectar el mercado con la cocina y la vida cotidiana, que funciona para que el producto fresco recupere su lugar dentro de rutinas marcadas por la prisa, la pantalla y el consumo inmediato.

Ting sueña con que un día haya grupos de turistas chinos que incluyan una parada en el Mercat del Fondo como parte de su visita a Barcelona. En sus vídeos se proyecta una idea de Santa Coloma de Gramenet y del mercado como espacio abierto, alegre y receptivo, capaz de acoger producto local, gastronomía china, clientela del barrio y visitantes de paso dentro de un mismo escenario.