Oasis de aspersores en pleno asfalto de Barcelona: el nuevo juego de agua en el barrio de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha las obras para crear un nuevo espacio con juegos de agua en la avenida de Mistral, en el barrio de Sant Antoni. La actuación se sitúa entre las calles Entença y Rocafort y supondrá la transformación del actual parque infantil en una zona pensada para refrescarse durante los meses de verano, con una inversión de 220.000 euros.

El nuevo espacio tendrá una superficie de unos 42 metros cuadrados y la idea es que funcione como un refugio accesible, pensado para uso familiar, que haga frente a la crisis climática.

Según señalan fuentes municipales, ofrecerá una alternativa ante el calor cada vez más intenso en verano y, al mismo tiempo, ampliará las opciones de ocio para los más pequeños en el espacio público.

Nueva zona de juegos de agua en el distrito del Eixample.

Diseño de un espacio sostenible

Así, el nuevo "parque de agua" contará con diferentes juegos como surtidores, aspersores y otros elementos dinámicos diseñados para niños de distintas edades. Todos ellos estarán adaptados para garantizar la seguridad de los menores: el pavimento será de hormigón antideslizante, con una ligera pendiente y un sistema de drenaje central que evitará acumulaciones de agua. Fuentes municipales explican que el proyecto se ha diseñado para que también pueda ser utilizado por personas con diversidad funcional.

Pese al gran espectáculo de agua que ofrecerá este parque, el ayuntamiento ha establecido límites en lo que respecta al uso del agua: las instalaciones funcionarán del mes de junio hasta septiembre y, además, se activarán con un botón, contrariamente al resto de fuentes de Barcelona, que funcionan mediante un sistema automatizado. Asimismo, se limitará el consumo de agua a máximo 10 metros cúbicos por día, un buen equilibrio entre la necesidad de refrescar el ambiente y la gestión responsable de los recursos.

Inversión de 220.000 euros

En paralelo, el Ayuntamiento ha informado de que, en este punto de la avenida, también se reorganizará el mobiliario urbano, se colocarán vallas durante los meses en que los juegos de agua estén en funcionamiento y se adaptarán los accesos.

En total, el proyecto cuenta con una inversión aproximada de 220.000 euros y se enmarca en la ampliación de la red de refugios climáticos de la capital catalana.

El Ayuntamiento prevé que este verano haya ocho espacios de este tipo repartidos por distintos barrios y que, a finales de año, haya 230 en la ciudad. El objetivo es hacer que cada residente tenga una zona de juegos de agua a 5 o 10 minutos de su casa.