Dos menores detenidos y tres Mossos heridos en la manifestación en Barcelona contra la interceptación de la Flotilla
Los arrestados habrían lanzado diversos objetos contra la línea policial que protegía el consulado de Israel
Incidentes ante el consulado de Israel en Barcelona tras la protesta por la interceptación de la flotilla
Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos menores de edad tras la manifestación en protesta por la interceptación de la Flotilla por parte de Israel, que tuvo lugar el jueves por la tarde en Barcelona. Según han informado fuentes policiales a la ACN, las detenciones están relacionadas con un delito de atentado contra agentes de la autoridad.
Además, tres efectivos del cuerpo policial resultaron heridos. La protesta comenzó en la plaza de Sants pasadas las ocho de la tarde y se desplazó hasta el consulado de Israel. Allí, un grupo de personas lanzó diversos objetos, como botellas, piedras y botes de humo, contra la línea policial que protegía el edificio. Finalmente, los Mossos acabaron cargando contra este grupo para dispersarlo.
Los manifestantes también volcaron una decena de contenedores. Los menores pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores y quedaron en libertad porque ninguna de las partes solicitó ninguna medida cautelar.
Los incidentes se produjeron después de que unas 400 personas participaran en una marcha. Entre los gritos de los manifestantes se han podido escuchar proclamas como 'Boicot Israel', 'Israel no es un país, es una ocupación', 'Flotilla no estás sola' o 'Desde el río hasta el mar, Palestina avanzará'.
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