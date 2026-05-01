Hasta 1.980 personas pugnan por uno de los únicos 20 pisos anunciados a menos de mil euros en Barcelona

Un estudio en alquiler de 55m2 construidos en el paseo de la Zona Franca de Barcelona suma 1.980 solicitudes de inquilinos aspirantes, mientras que un ático de 37m2 en la Dreta de l'Eixample acumula 1.824 peticiones. Su característica común es que forman parte de la escasa veintena de pisos disponibles por menos de 1.000 euros anunciados en Idealista. La escasez de oferta de alquiler en una ciudad donde el contrato medio firmado en los últimos meses se sitúa en 1.1616 euros ha hecho que los inmuebles más asequibles desaten una guerra entre candidatos. Algunos anunciantes exigen responder a un cuestionario previo de filtraje , ante la avalancha de la demanda.

La menguante oferta de vivienda en alquiler apenas llega a ser anunciada en los portales inmobiliarios, dada la voracidad de la demanda. En las agencias tienen listas de espera. Pero los pocos que llegan al mercado desatan una enorme competencia, que Idealista estimó hace unos días en casi un centenar de media en la capital catalana. Sin embargo, los más económicos son los que generan más competencia. La mayoría de barceloneses (58%) buscan por debajo de mil euros.

Habitación del estudio en alquiler de la Zona Franca que suma casi 2.000 candidatos. / Idealista

Aplicando ese tope de 1.000 euros, el principal portal arrojaba este viernes 97 opciones disponibles, que al filtrar específicamente los de larga duración se quedaban en 23. Pero incluso algunos de estos en su letra pequeña advierten de que solo se alquilan por temporada, de modo que eluden el tope de precios aplicado en zonas tensionadas de Catalunya desde hace dos años. Otros portales ofrecen poco más de un centenar, muchos de los cuales especifican en el texto que el contrato es para un máximo de 11 meses.

Así que quienes buscan específicamente una vivienda de alquiler convencional de al menos 5 años de duración tienen muy pocas oportunidades. En el caso de Idealista, la mayoría se ubican en el barrio del Raval, donde las diversas opciones suman cientos de candidatos. Pero en otros barrios más cotizados, la guerra de solicitantes de visitas es cada vez más dura. Incluso para bajos o inmuebles interiores.

Los más reclamados

El récord de solicitantes del momento se lo lleva un estudio ubicado en el paseo de la Zona Franca, que lleva anunciado desde principios de abril, por 950 euros con gastos incluidos, lo que hace suponer que se trata de renta de temporada, aunque no se identifique como tal. Casi dos mil personas se han interesado por email por el inmueble en una décima planta con ascensor que se ofrece para alojar a un solo inquilino, y que además ha sido consultado por 18.185 personas que buscan piso.

Ático de la Dreta de l'Eixample por 944 euros al mes que también concentra casi dos mil solicitantes. / EPC

En solo tres días anunciado, un ático de 37m2 con terraza y ascensor a 944 euros en la calle de Bailèn, en la Dreta de l'Eixample, concita 1.824 solicitudes de visita. En este caso, de larga duración real y aludiendo al índice oficial aplicado (afirman que va de 664,03 € a 977,33 €). Los precios con precios no redondeados son los que acatan índices o actualizaciones de rentas previas.

La pugna fraticida abarca a dispares zonas. Una vivienda por 940 euros en el barrio de la Font de la Guatlla (Sants-Montjuïc) concentra en pocos días 1.076 peticiones de visita, con 65m2 y dos habitaciones.

Rarezas como un pisito de 48m2 construidos en la calle de Ríos Rosas a 853 euros, en el cotizado barrio del Putxet, también ha generado rápidamente 1.100 peticiones. Hasta el punto de que la actualización del anuncio, de agencia, destaca ahora: "Les informamos que, debido al elevado volumen de llamadas que recibimos y a la imposibilidad de atenderlas de manera individual, únicamente se dará seguimiento a los formularios enviados a través del enlace proporcionado en este anuncio y que hayan completado esas breves preguntas. No podrán ser atendidas solicitudes incompletas ni aquellas enviadas por otros medios".

En el cuestionario piden identificar quién vivirá en la vivienda y los detalles sobre su situación laboral.

Piso del Putxet que supera las mil solicitudes de visita, a 853 euros al mes. / EPC

Otros anuncios por debajo de mil euros --en su mayoría en el Raval y en zonas periféricas de la ciudad y sobre todo por encima de los 900 euros-- también aglutinan centenares de demandantes. La regulación de los alquileres en zonas tensionadas, como Barcelona, ha puesto coto a los precios --aunque los pequeños tenedores pueden mantener las rentas anteriores--, beneficiando sobre todo a los inquilinos que renuevan contratos, pero dificultando el acceso a la vivienda de las personas con menos presupuesto y que deben competir cada vez con más inquilinos para encontrar un techo, como alertan las asociaciones del sector.