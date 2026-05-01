La Feria de Abril de Barcelona defiende el pago de entrada en el futuro: "El año pasado no lo explicamos bien"

La gente entraba este viernes en gran número considerable a las cuatro de la tarde en el recinto del Fórum, que desde el pasado 24 de abril y hasta el próximo domingo, 3 de mayo, acoge la Feria de Abril de Barcelona. La fiesta que celebra lo que Catalunya tiene de Andalucía es ya hace mucho tiempo una cita en la que conviven todo tipo de colectivos además de los inmigrantes y sus descendientes. El peso latinoamericano se nota y algún turista, no muchos, también asiste.

Isabel y Rosi residen en Gavà. “Hace 10 años que vengo”, cuenta la primera, que repetirá el sábado con otra amiga. Rosi no podrá ese día. El puente, dicen, tiene su aquel: va bien para tener un día más de fiesta pero algunas de sus amigas se han quedado sin feria porque se han ido de Barcelona con sus hijos. Las dos se muestran en contra de que se tenga que pagar la entrada. Rosi no vino en 2025 porque no quería pagar: “Y si vuelve a haber pago, no vendré”.

El pago y los servicios

La Federación de Entidades Culturales Andaluzas de Catalunya (FECAC) decidió implantar en 2025 un sistema de pago de entrada de tres euros para mayores de 12 años que solo estaba previsto para cinco de los 10 días de fiesta, recuerda Daniel Salinero, el presidente de la federación. Las protestas, sobre todo las de los feriantes, obligaron a anular a media feria esa entrada, pero subraya Salinero que es una opción a valorar seriamente para garantizar el futuro de la cita.

El año pasado asistieron a la feria 800.000 personas, notablemente por debajo de los 1,2 millones de 2024. Y a ello contribuyeron varios “problemas”. Uno fue la entrada de pago, pero no el único: “Llovió seis días de 10, hubo un Barça-Madrid en medio, sufrimos el gran apagón eléctrico (el 28 de abril de 2025)”.

El tercer fin de semana

Para este año, se decidió volver a la entrada gratuita, pero el debate se reabrirá: “El del pago es una medida que tendremos que tomar si queremos que la feria perdure y que lo haga en el Fòrum. Creo que el año pasado no lo explicamos bien, pero también creo que el futuro pasa por ahí”, sostiene el presidente. La ampliación del foro, que permite que estén simultáneamente 40.000 personas en el recinto, supone también más coste en servicios.

Salinero confía en que este año se superen los 1,2 millones gracias al “buen tiempo” y al efecto del puente del 1 de mayo: “Es como tener un tercer fin de semana”. La FECAC se dispone a acordar en los próximos meses con la empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM), vinculada al Ayuntamiento de Barcelona, un nuevo contrato para seguir en el Fòrum, porque el vigente termina este año.

La felicidad

En las casetas, la felicidad convive con estos debates. María Jesús Algaba es cordobesa y vecina de Badalona desde hace 60 años. Tiene 68. Algaba echa de manos “más casetas y menos chiringuitos, como pasaba antes”. También preferiría que el emplazamiento permitiera el acceso de coches de caballos. Pero dicho todo esto, ella y el grupo con el que está parece el más feliz del planeta. Hombres y mujeres posan para el fotógrafo en la entrada de la caseta de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío del Pastorcillo Divino.

En el grupo figura Juan Arrébola, de 63 años –“No los aparento”, dice socarrón-, que vive en Blanes, nació en Badalona y tiene orígenes familiares paternos en Córdoba y maternos en Jaén. “Este año la feria está muy bien”, afirma. Lleva décadas viniendo. “Ahora ya no todo es andaluz”, apunta señalando la presencia latina, con la que asegura que la convivencia es buena. Algo que certifica el colombiano Juan Ibarra, vecino de Tordera que lleva 12 años poniendo parada en la Feria de Abril. Vende “artesanía de Colombia, Ecuador, Honduras y Bolivia”: “Ahora ya hay mucha mezcla, mis hijos se sienten catalanes, y nos llevamos muy bien con los de origen andaluz también”.

El Primavera Sound y el Cruïlla

Salinero subraya lo distinta que es la vida económica de la feria con la de otras citas que tienen lugar en el mismo entorno, como el Primavera Sound y el Cruïlla, que cobran entradas de un precio elevado. “Que venga un millón de personas nos llena de orgullo, pero con la entrada gratuita a la federación no le repercute”, afirma.

El presidente pide “mejores condiciones” en el contrato futuro con BSM. “No esperamos un trato de favor del ayuntamiento, pero sí que entienda la idiosincrasia del evento. Antes podíamos contratar nosotros los servicios, ahora pasa todo por la empresa municipal”, apostilla.

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1,9 millones de presupuesto

La FECAC paga casi 800.000 euros a BSM por los servicios de seguridad, limpieza, servicios médicos, el personal técnico y consumos. Y luego hay 1,1 millón más de euros en otros gastos. Es decir, un presupuesto de 1,9 millones de euros.