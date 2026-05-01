La ERC posRufián lanza en Santa Coloma una "plataforma cívica" para ampliar su base y seducir al votante de izquierdas

Aunque mucho ha llovido desde entonces, a la ERC posRufián le interesa que en la Santa Coloma de Gramenet posParlon se genere un caldo de cultivo vecinal homologable al de las elecciones municipales del 2015. Fue entonces cuando SOM Gramenet, candidatura municipalista que integraba sensibilidades en la intersección entre el 'ecosistema 15-M' y la CUP, logró seis concejales para liderar la oposición colomense, hasta que se desvaneció en 2021. O cuando Dolors Sabater logró capitalizar el voto de izquierdas de la vecina Badalona para empuñar el bastón de mando. O cuando Ada Colau desbancó a Xavier Trias en Barcelona con una candidatura que consiguió simbolizar la transversalidad en la izquierda.

La sección colomense de ERC, liderada ahora por el alcaldable Sam Núñez tras la dimisión de Gabriel Rufián en enero del 2025, impulsa una "plataforma cívica" que busca ampliar la base republicana y seducir al votante de izquierdas con vocación de impedir que el PSC de la alcaldesa Mireia González revalide la mayoría absoluta heredada de Núria Parlon, hoy consellera de Interior del Govern de la Generalitat. Todo ello mientras las fuerzas a la izquierda de los socialistas descartan por ahora enrolarse en un presunto frente progresista como al que apremia en España el propio Rufián de cara a las próximas generales.

La marca que funciona como paraguas de ese nuevo colectivo se denomina 'Estimem Santa Coloma'. Los republicanos explican que concurrirán en coalición con ella a las municipales del próximo 2027 y que por el momento se han adherido a ella unos 160 firmantes, entre los que se incluyen vecinos implicados en ámbitos como la educación, el deporte o la atención a personas mayores.

"No vamos contra el gobierno del PSC, sino que apostamos por gobernar nosotros. Si logramos un sólo voto más que en 2023, ya habrá merecido la pena", afirma Sam Núñez, que ya lideró la candidatura republicana que obtuvo representación (3 ediles) por primera vez en 2019 en el consistorio colomense. Resultados que el 'efecto Rufián' del 2023 tan sólo consiguió mejorar en un concejal más.

Núñez insiste en que el modelo de una plataforma cívica —con una narrativa neutral, por ejemplo sin izar la bandera independentista— que pueda traccionar voto de izquierdas ya la ha probado ERC en otros municipios menos poblados como Sant Vicenç dels Horts (28.700 habitantes) o Sant Andreu de la Barca (27.000 habitantes). En esta segunda ciudad, de hecho, el republicano Marc Giribet se hizo en 2023 con la alcaldía tras cuatro décadas de liderazgos socialistas. No obstante, el socialista Miguel Comino Haro revalidó la alcaldía en el municipio que encabezó Oriol Junqueras entre 2011 y 2015. En Santa Coloma, la alcaldía es socialista ininterrumpidamente desde 1991 (Manuela de Madre, Bartomeu Muñoz, Núria Parlon y Mireia González).

Sin frente de izquierdas por ahora

Pese a que los republicanos se muestran abiertos a negociar con otras fuerzas, son taxativos en que no renunciarán a la 'marca ERC' independientemente de que la plataforma pueda acabar denominándose Fem Santa Coloma, nomenclatura que asumieron las mencionadas iniciativas de Sant Vicenç o Sant Andreu. "En la papeleta pondrá ERC, eso seguro", sostiene Núñez, quien tiende la mano a integrarse en el colectivo a Comuns y CUP remarcando que los republicanos parten de una posición de ventaja: "Nosotros tenemos 4 concejales en el Pleno de Santa Coloma y ellos ahora mismo no tienen representación", agrega el alcaldable republicano.

Consultados por EL PERIÓDICO, ni Comuns ni CUP ven claro por ahora un potencial frente de izquierdas. "Nuestra intención es presentarnos a las próximas municipales con nuestra marca propia, como Comuns", apunta Rosa Perea, alcaldable de la formación morada, quien sitúa "lejos de ser compartidos por los partidos de izquierdas" colomenses a los objetivos de la plataforma impulsada por ERC.

Aun así, Perea admite que los Comuns comparten "la preocupación de las personas progresistas de la ciudad ante el avance de la extrema derecha", uno de los argumentos que explota ERC para instar a que las fuerzas a la izquierda del PSC musculen una alternativa conjunta. "La voluntad de diálogo forma parte de la tradición histórica de nuestra formación", apostilla Perea.

Tampoco la CUP 'compra' a día de hoy la posibilidad de un frente de izquierdas. "No nos sentimos interpelados y nadie se ha comunicado oficialmente con nosotros", comenta Aitor Blanc, portavoz de la CUP. El exedil colomense asegura que "de momento" no observan un "programa socialmente transformador" en la propuesta republicana. "No podemos aspirar a ser la muleta del PSC ni a sustituirlo para hacer lo mismo que ellos", pondera Blanc.

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En las municipales del 2023, el PSC (20.250 votos) todavía liderado por Parlon cosechó una mayoría absoluta de 17 de los 27 concejales del Pleno municipal de Santa Coloma, a una diferencia de 14.3370 votos de la ERC de Rufián (5.880 votos, 4 concejales). El resto del Pleno quedó configurado por Ciutadans (2 ediles, también en el gobierno municipal), PP (2) y Vox (2). Los republicanos buscan ahora agitar el avispero en el tejido social colomense para recortar esa distancia sideral con los socialistas. "Sin un mensaje fatalista: no es verdad que en esta ciudad esté todo mal, pero sí pensamos que se puede hacer mejor", zanja Núñez. La carrera que culminará el 23 de mayo del próximo 2027 está ya en marcha en Santa Coloma.