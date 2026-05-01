MAPA | Las calles de Barcelona más expuestas al polen de platanero y cómo protegerte en plena temporada de alergias

Barcelona vive estos días inmersa en una de las épocas más complicadas para quienes sufren alergia. La Xarxa Aerobiològica de Catalunya alertó la semana pasada de “niveles excepcionales” de polen de plátano de sombra, roble, encina y parietaria en toda la ciudad, aunque es el platanero el gran protagonista de este episodio primaveral.

Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, en la ciudad hay 43.212 ejemplares de plátanos de sombra, y representan cerca del 6,6% del arbolado urbano. Son parte del paisaje barcelonés desde hace siglos, y es que el plátano es símbolo de La Rambla desde 1548, y durante más de 100 años han sido una buena solución porque dan sombra y soportan bien las condiciones urbanas. Pero esa fortaleza no se compara con las molestias que producen cuando, en primavera, liberan enormes cantidades de polen en un periodo breve pero muy intenso, que se cuelan en ojos, nariz y garganta.

Los barrios más afectados

Los plataneros se concentran especialmente en el distrito de l’Eixample y, en segundo lugar, en Sant Martí, y son una herencia directa de la expansión urbana impulsada por el Pla Cerdà a comienzos del siglo XX, cuando era un árbol barato y fácil de plantar. En Francia ya gozaba de gran popularidad entonces. Hoy, estas dos zonas de la capital catalana son las que están más expuestas durante los picos de polinización. Este mapa, elaborado por EL PERIÓDICO con datos municipales, permite observar qué calles y plazas están más expuestas al polen de esta especie.

Mapa de plataneros.

Además, los días secos y ventosos, el fenómeno se hace aún más visible y una especie de lluvia amarilla cubre calles, balcones y aceras, mientras aumentan los síntomas de alergia entre miles de vecinos. En 2022, Joan Guitart, entonces jefe del Àrea de Gestió de l’Arbrat de Barcelona, ya reconocía que los plataneros no son tan útiles ahora como lo fueron en su momento, precisamente por el impacto que tienen en la salud y por la acumulación de polen en las calles, que después hay que limpiar.

Polen que cae de los plataneros en el Eixample de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Del picor al asma: los efectos del platanero

La enorme cantidad de polen de plátano hace que no solo afecte a quienes ya saben que son alérgicos, sino que también provocan molestias a personas sin antecedentes. Desde el Equipo Médico Ordovás de Madrid, recuerdan que los síntomas de esta alergia se caracterizan por aparecer de forma brusca y muy marcada durante la floración, con estornudos muy seguidos, congestión nasal, mucosidad, picor en nariz, garganta y paladar, ojos rojos, lagrimeo y un picor ocular son parte del cuadro más habitual, la llamada rinoconjuntivitis alérgica estacional.

Además, en algunos casos, cuando la exposición es intensa o existe una mayor sensibilidad, estos síntomas pueden empeorar y derivar en complicaciones respiratorias como tos irritativa, sensación de falta de aire, sibilancias u opresión torácica, una evolución que puede relacionarse con asma y que requiere atención médica.

Consejos para protegerse dentro y fuera de casa

Ante este escenario, los especialistas recomiendan seguir reducir al máximo la exposición durante los días de mayor concentración. Por ello, aconsejan evitar pasear bajo el arbolado, especialmente a primera hora de la mañana y a media tarde, consultar los niveles de polen para planificar las actividades al aire libre y, en los días más complicados, mantener cerradas las ventanas de casa y circular con las ventanillas del coche cerradas.

Una calle alfombrada de la pelusa de los plataneros, el día de Sant Jordi. / Bárbara Favant

Asimismo, fuera de casa, es recomendable usar gafas de sol y mascarilla, para aquellos que son especialmente sensibles. Al regresar a casa, es mejor ducharse justo al volver, cambiarse de ropa y realizar lavados nasales u oculares para aliviar la exposición acumulada durante el día.

Dentro de casa, los sanitarios recomiendan limpiar frecuentemente las superficies para evitar la acumulación de polen y no tender la ropa al aire libre. Otro consejo para alérgicos es adquirir un purificador con filtro HEPA, para limpiar el ambiente de partículas.

En cuanto al tratamiento, dependerá siempre de la intensidad de los síntomas y debe estar pautado por un especialista. Desde antihistamínicos hasta colirios; broncodilatadores si hay asma; o vacunas en casos seleccionados. Las opciones son diversas, pero requieren prescripción y supervisión médica.