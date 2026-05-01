Incumplimientos
Barcelona detectó unas 600 infracciones laborales en 2025, con sanciones de 8.500 euros de media
Súpers 24h, hostelería y reformas, entre las empresas más expedientadas de una campaña contra la precariedad de la Inspección de Trabajo y la Guardia Urbana
El plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona hace aumentar un 60% las sentencias
La Inspección de Trabajo de Catalunya y la Guardia Urbana de Barcelona detectaron cerca de 600 infracciones laborales en 2025 en la ciudad, con multas que suman un importe de casi 5 millones de euros en total, ha informado este viernes el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.
En concreto, el protocolo de cooperación entre la Inspección de Trabajo de Cataluña y la Guardia Urbana ha tramitado 779 expedientes, que han derivado en 592 infracciones propuestas y 116 altas en la Seguridad Social, en el marco de este mecanismo conjunto para combatir la precariedad laboral. Los expedientes se concentran en la hostelería, las empresas de reformas, los supermercados 24 horas y el transporte de mercancías, mientras que las sanciones ascienden a 8.500 euros de media.
La teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha destacado que la coordinación entre administraciones "refuerza la protección de las personas trabajadoras" y permite impulsar actuaciones conjuntas contra la precariedad laboral. El nuevo protocolo complementa la acción que ejecutan desde hace diez años los Puntos de Defensa de Derechos Laborales (PDDL), que han atendido a 3.644 personas durante 2025.
Por su parte, la directora general de la Inspección de Trabajo de Catalunya, Laura Freixas, ha subrayado que este tipo de colaboración "amplía la detección de presuntas irregularidades" y constituye un objetivo estratégico del organismo.
Consultas de 3.644 personas
Los PDDL han atendido 4.630 consultas de 3.644 personas que durante 2025 se han dirigido a los servicios de asesoramiento individual (83,1 %) y formaciones grupales (16,9 %). Las consultas más frecuentes se refieren a derechos laborales generales, como nóminas, jornada, vacaciones o permisos, seguidas de cuestiones relacionadas con la Seguridad Social, especialmente sobre incapacidad temporal y prestaciones por desempleo.
Además, el Servicio de Asesoría Laboral para Jóvenes atendió 1.198 consultas de 815 personas menores de 35 años, centradas principalmente en dudas sobre normativa laboral, prestaciones y finiquitos. En paralelo, se realizaron 416 asesorías especializadas y 111 actividades grupales, con más de 2.200 participantes.
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