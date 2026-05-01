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Cortes y desvíos en Barcelona este 1 de mayo: calles y buses afectados por las manifestaciones

Tres marchas simultáneas recorrerán Gràcia, el centro y el Eixample entre las 11:30 y las 14:00, con afectaciones en la movilidad

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Manifestación del 1 de Mayo de 2025 en Barcelona.

Manifestación del 1 de Mayo de 2025 en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

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Barcelona se prepara para una mañana de movilizaciones este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador. Las tres manifestaciones principales convocadas en distintos puntos de la ciudad provocarán que tengan que llevarse a cabo cortes de tráfico en algunas de las principales vías. También habrá alteraciones en varias líneas de autobús, especialmente entre las 11:30 y las 14:00 horas.

CGT: recorrido por Gràcia

La marcha organizada por la CGT arrancará a las 11:30 horas en los Jardines de Salvador Espriu, conocidos como los Jardinets de Gràcia. Desde allí avanzará por Gran de Gràcia, Travessera de Gràcia, el Torrent de les Flors y las calles de Ramon i Cajal, hasta finalizar en la plaza d’en Joanic alrededor de las 14:00 horas.

Durante su paso se prevén cortes puntuales de tráfico y afectaciones en las líneas de autobús H8, V17, V19, 6, 22, 24, 33, 34, 39, 114 y 116, que podrán ser desviadas o ver limitado su recorrido.

CCOO y UGT: la movilización más multitudinaria

La manifestación convocada por CCOO y UGT, que se prevé la más numerosa, saldrá a las 11:30 horas de la plaza de Urquinaona y recorrerá la ronda de Sant Pere y la Via Laietana hasta llegar a la plaza de Idrissa Diallo en torno a las 14:00 horas.

Este itinerario concentrará las principales afectaciones en el centro de la ciudad. Se verán alteradas las líneas D50, H16, V15, V17, 19, 39, 47, 52, 55, 120 y el Barcelona Bus Turístic (Ruta Roja).

barcelona 01/05/2025 Barcelona Manifestación 1 de Mayo Dia del Trabajador. De Plaza Urquinaona a la sede de FOment del Treball. Con la presencia de Oriol Junqueras, Jaume Collboni, Camil Ros, Ernest Urtasun y Belén López. . AUTOR: JORDI OTIX

Manifestación del 1 de Mayo de 2025 en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

barcelona 01/05/2025 Barcelona Manifestación 1 de Mayo Dia del Trabajador. De Plaza Urquinaona a la sede de FOment del Treball. Con la presencia de Oriol Junqueras, Jaume Collboni, Camil Ros, Ernest Urtasun y Belén López. . AUTOR: JORDI OTIX

Manifestación del 1 de Mayo de 2025 en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

USOC: recorrido por el Eixample

La movilización impulsada por la USOC comenzará a las 11:30 horas en la plaza de Mossèn Jacint Verdaguer y avanzará por el paseo de Sant Joan, la calle de Sant Antoni Maria Claret y la calle de Sicília, donde finalizará sobre las 14:00 horas.

En esta zona también habrá restricciones de tráfico y cambios en el servicio de las líneas D50, H8, H10, V19, 6, 19, 33, 34, 39, 47, 59, 114 y el Barcelona Bus Turístic (Ruta Azul).

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Ante este escenario, se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y optar, siempre que sea posible, por rutas alternativas para evitar las zonas afectadas.

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