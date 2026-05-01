La 71ª Fira d’Espàrrecs de Gavà reivindica la agricultura de proximidad en su arranque

La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, y el presidente de la Cooperativa Agropecuària de Gavà, Josep Pañella, han inaugurado la 71ª edición de la Fira d’Espàrrecs de Gavà (Baicx Llobregat) este viernes 1 de mayo. En el acto inaugural, en la Mostra Agrícola, las autoridades han reivindicado la actividad agraria y se han comprometido a seguir trabajando juntas para que lleguen las infraestructuras y mejoras que garanticen la continuidad de una actividad económica fundamental.

Gemma Badia ha afirmado que el campo agrario necesita apoyo y medidas para no depender de la climatología, con una producción de calidad, de proximidad y de temporada, pero también constante. La alcaldesa ha añadido que trabajan de la mano de la Generalitat y de la Cooperativa Agropecuària para avanzar hacia una nueva manera de producir. Según Badia, el camino no pasa por ayudas para paliar los efectos del cambio climático, sino por infraestructuras, inversiones y por que la zona ZEPA no restrinja la actividad agraria, sino que conviva con la despensa del área metropolitana.

Badia también ha destacado la Fira d’Espàrrecs ha evolucionado e innovado gracias a "una ciudad orgullosa de sus orígenes". En este camino ha sido relevante el papel de las mujeres en la agricultura, la economía y la vida social de Gavà. De ahí el lema de este año, FEM Fira, y propuestas como la muestra fotográfica sobre mujeres campesinas y los conciertos programados, todos con voz de mujer. La alcaldesa ha subrayado además la oferta del fin de semana: tradición agrícola, creatividad artística de la payesía, gastronomía con el espárrago de Gavà y los productos del campo agrario, entidades, comercio, artesanía y música para hacer de la Fira una gran fiesta.

El conseller Ordeig, que ha vivido por primera vez la Fira d’Espàrrecs, se ha mostrado gratamente sorprendido por la voluntad del ayuntamiento, la payesía, la restauración y el tejido asociativo de reinventarse, hacer una feria más popular y convertirla en el mejor escaparate de la cadena de valor de la producción de alimentos. Según Ordeig, ferias como esta ponen en valor la dieta mediterránea, los productos de kilómetro 0, la cocina catalana y la producción alimentaria cercana. Ordeig ha pedido una actitud de lucha para defender la payesía, mejorando el regadío del Parc Agrari, instalando un segundo tornillo de arquímedes que evite inundaciones y facilitando invernaderos para que la payesía pueda vivir de su trabajo y producir todo el año.

Por su parte, Josep Pañella, presidente de la Cooperativa Agropecuària, ha reclamado que se hagan realidad peticiones reiteradas desde hace años, porque “no queremos vivir de ayudas, queremos vivir de nuestro trabajo y de la tierra”. También ha destacado que en Gavà no solo hay producto, sino historia y voluntad de continuar lo que empezaron abuelos y abuelas, con hijos y nietos tomando el relevo.

La feria

En la Mostra Agrícola, la payesía exhibe lotes de espárragos, cestas de verduras y cestas artísticas. También hay un espacio donde los centros educativos participan, fuera de concurso, elaborando una cesta de semillas. Este rincón acoge una exposición de figuras de Playmobil sobre payesía y agricultura, y una exhibición de grafitis en vivo en homenaje a Gerard Vilà, joven de familia payesa de Gavà fallecido recientemente.

En el recinto ferial está el Mercat de Pagès, en la calle de Sant Pere, donde los visitantes pueden comprar espárragos de Gavà y productos de la huerta gavanense, frescos y de calidad, directos del campo a la mesa. La muestra comercial, artesanal y de automoción cuenta con 60 estands en la calle de Sant Pere y en la calle de Marti l’Humà. La Fira es un escaparate para promocionarse y un espacio con productos de calidad, desde alimentación hasta artesanía. En el marco de la Fira se celebra la Mostra d’Entitats. Una cincuentena de entidades del tejido asociativo de Gavà se reúnen en la avenida Diagonal y en el pasaje de la Casa de la Vila para mostrar proyectos, hacer comunidad y compartir inquietudes y experiencias. También ofrecen bailes, música, danza, deportes y juegos.

El fin de semana largo se completa con el espacio Petit Pagesos, visitas al Museu y al Parc Arqueològic, el espacio Més Verda, Més Neta, intercambio de ejemplares con R-Llibres, exposiciones y la posibilidad de conocer los servicios de emergencia y seguridad que operan en la ciudad.

La Fira también es inclusiva: el domingo, de 16 a 18 h, la Mostra Agrícola podrá visitarse sin música ni otros ruidos, pensando en personas con hipersensibilidad sensorial o trastornos del espectro autista.

Gastrogavà y conciertos

GastroGavà pone en valor el sabor y la textura del espárrago blanco. El Gremi de Restauradors de Gavà ofrece platos elaborados con este producto. El 24 de abril comenzó GastroGavà a la Carta, que hasta el 10 de mayo propone una ruta para degustar platillos, platos y menús en los restaurantes. Además, GastroGavà vuelve a llenar la plaza de Jaume Balmes con tapas originales con el espárrago blanco como protagonista. Una veintena de restaurantes preparan recetas para la muestra, con oferta para personas con sensibilidades alimentarias, showcookings y talleres gastronómicos.

En los conciertos en femenino, Maria Peláe abrió la programación, que finalizó con la DJ Neus González. Suu actúa junto a Señoras Bien DJ. Mañana sábado será el turno de Nat Simons y Queralt Lahoz, con cierre de DJ MMMEEL. El programa musical se cerrará el domingo con Miri’s Way.

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Este año, la Fira se viste de amarillo por el paso del Tour de França por Gavà el próximo 5 de julio. Durante todo el día se puede ver el trofeo del Tour en la Biblioteca Josep Soler Vidal, y el recinto ferial acoge el estand de la Diputació de Barcelona dedicado a Le Grand Départ del Tour de França 2026.