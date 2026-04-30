Las Tres Xemeneies del Paral·lel inician las obras para su metamorfosis en oficinas de élite en 2027

Andamios, operarios con armillas reflectantes, camiones, maquinaria… El trajín y el ruido atestiguaban este miércoles por la mañana que ya han empezado las obras de una operación inmobiliaria estratégica en el centro de Barcelona. Las antiguas Tres Xemeneies de Fecsa-Endesa, icónico vestigio de la mítica central La Canadenca del Paral·lel, inician su reconversión en un edificio de oficinas de 22.500 m² con vistas panorámicas y bautizado como '3X Paral·lel'. Este abril han comenzado los trabajos en el coloso del Poble Sec y avanzan visiblemente, con el horizonte de terminarlos a finales de 2027. Si no surgen obstáculos, la metamorfosis habrá durado una década exacta y media.

Empiezan las obras de las Tres Xemeneies del Poble Sec para convertirlas en oficinas / Pau Gracià

El enorme inmueble quedó sin uso en 2012 y la promotora catalana Conren Tramway adquirió el enorme inmueble en 2017. Negoció largamente con el Ayuntamiento de Barcelona hasta formalizar en 2022 un acuerdo para repartirse a partes iguales los 22,5 millones de euros de la plusvalía que generaba la recalificación urbanística de la parcela. La empresa confirma a EL PERIÓDICO el inicio de los trabajos y que los pilota SANJOSE Constructora. Celebra también el esperado “punto de inflexión” y detalla que la finalización “está prevista para el cuarto trimestre de 2027”.

“3X Paral·lel activa un proyecto clave para la regeneración del Paral·lel", sostiene Paco Hugas, co-CEO de Conren Tramway. "Recuperamos un edificio muy presente en la memoria de los barceloneses, que ha sido parte de la historia y la identidad de la ciudad, y lo transformamos en un nuevo polo de actividad, adaptado a las necesidades actuales. Es una forma de devolver este espacio a Barcelona y de iniciar una nueva etapa para el Paral·lel y su entorno”, añade.

No es el único proyecto de gran envergadura que tiene entre manos la firma, que también impulsa la transformación de la antigua fábrica Mercedes del Bon Pastor en un ‘ecobarrio’ de 1.300 viviendas. La burocracia municipal también ha ralentizado ese proyecto, en el distrito de Sant Andreu, cuyas obras deberían empezar a finales de este año.

La azotea del futuro edificio de oficinas de las Tres Xemeneies, en Barcelona. / CONREN TRAMWAY

La rehabilitación de las Tres Xemeneies la ha diseñado el despacho barcelonés Batlleiroig, al que la promotora ha confiado también la nueva Mercedes y varios edificios de oficinas en el 22@. Entre los proyectos destacados que el bufete tiene en marcha con otros inversores hay por ejemplo el desembarco de Inditex en Sant Adrià y el eterno rescate del Teatre Principal de la Rambla. En el caso del Paral·lel, los arquitectos han apostado por un vestíbulo de triple altura que conecte los espacios de trabajo con las zonas comunas previstas en la base de las chimeneas, como una Ágora para eventos, salas de reuniones, aparcamiento multimodal y un gimnasio.

Recreación de las oficinas del edificio de 12 plantas de las Tres Xemeneies, en Barcelona. / CONREN TRAMWAY

Los 12 pisos que se alzan sobre la planta baja concentrarán las oficinas propiamente dichas, para las que la promotora busca inquilinos de corte internacional mediante un dosier en inglés en su página web. Uno de los ganchos clave es poder observar el ‘skyline’ de Barcelona desde los grandes ventanales y las terrazas exteriores de cada planta, además de una gran terraza en la quinta planta y una azotea arriba del todo que serán comunitarias. Las distintas medidas de sostenibilidad previstas persiguen que el edificio reconvertido obtenga la certificación LEED Platinum.

CECOR y jardines

A los pies de las tres altas chimeneas hay dos edificios más pequeños, de unos 2.000 - 2.500 m² cada uno, tienen otra hoja de ruta. El más próximo a la calle Cabanes se destinó a las oficinas de Red Eléctrica Española y a un equipamiento. El otro, junto al parque y llamado ‘Llac’ por la balsa decorativa a su alrededor, pasó a manos del ayuntamiento en virtud del acuerdo económico con Conren Tramway. Acogerá la nueva sede del Cecor, el centro de coordinación policial y de emergencias de la ciudad.

Recreación virtual del futuro edificio de oficinas de las Tres Xemeneies / CONREN TRAMWAY

Este nuevo enclave, más moderno y céntrico que el actual de la calle Lleida, se inaugurará el próximo mandato. Según anunció el teniente de alcaldía Albert Batlle hace un año, la previsión municipal es que las obras comiencen este 2026 y el estreno llegue en otoño de 2028. El presupuesto estimado para la adaptación de las cuatro plantas y subsuelo es de 25 millones de euros.

Completan la aportación de Conren Tramway a la ciudad una partida de 6,6 millones de euros para equipamientos y vivienda social en el barrio y otros 2,7 para reurbanizar la plaza y jardines de las Tres Xemeneies. Ha sido un “agujero negro” para el vecindario durante los años de abandono de la central. Mientras no llega la reforma integral, el consistorio remozó de forma provisional la zona verde y ha anunciado acciones de dinamización deportiva. Para indignación de la comunidad grafitera de Barcelona, también ha restringido mucho los muros para pintar legalmente en este entorno, que se había convertido en una meca internacional del arte urbano efímero.