Transportes pone en servicio casi dos kilómetros de la nueva autovía B-25 en Sant Boi de Llobregat

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto este jueves 30 de abril en servicio 1,95 kilómetros del tronco principal de la nueva autovía B-25, entre la A-2 y la C-31C, en Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). Esta actuación forma parte de la prolongación de la autovía del Baix Llobregat entre la C-32 y la A-2, que cuenta con una longitud total de 2,9 kilómetros y un presupuesto total de 65,8 millones de euros (IVA incluido).

Asimismo, se abren al tráfico un segundo carril de incorporación desde la A-2 hacia la B-25 en sentido Sant Boi y los nuevos ramales del enlace de Sant Boi - Cornellà y su glorieta inferior. En un comunicado, Ministerio y Ayuntamiento de Sant Boi apuntan que quedan pendientes la puesta en funcionamiento del alumbrado y la finalización de algunos remates de obra, además de actuaciones complementarias solicitadas por el consistorio santboiano para consolidar la integración del núcleo urbano y la fachada de la ciudad con la nueva infraestructura.

Así, la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha expresado su “satisfacción por la puesta en servicio de la nueva autovía, un eje viario largamente reivindicado por nuestra ciudad que ya conduce el paso de miles de vehículos por fuera de nuestro entorno urbano y que contribuirá sin duda a mejorar la fluidez del tráfico rodado en los accesos y salidas de la población”.

Con la puesta en servicio de este tramo, se reducen los tiempos de recorrido entre las autovías B-20 y C-32 respecto al itinerario por la carretera urbana C-245, a su paso por Sant Boi, y se mejora el acceso central al núcleo urbano de este municipio y la movilidad en esta zona del Baix Llobregat. El tronco de esta nueva autovía se puso parcialmente en servicio en mayo de 2025, desde el enlace 607 de la A-2 hasta la conexión con la carretera C-31C, con un único carril habilitado por cada sentido de circulación.

Actuaciones

Las obras de prolongación de la autovía del Baix Llobregat abarcan varios ámbitos de actuación en el entorno de Cornellà, Sant Boi y El Prat de Llobregat. Entre ellos figura el enlace de Cornellà, incluido en esta puesta en servicio, donde se ha duplicado el ramal existente de incorporación desde la A-2 hacia la B-25 en sentido sur. También se incluye el nudo de Sant Boi Norte, situado en la carretera BV-2002 y conectado con el viario urbano del municipio.

El proyecto incorpora asimismo el enlace de Sant Boi-Cornellà, actuación central que facilitará la conexión entre la C-32, la C-245, la BV-2002 y el viario urbano de Sant Boi con la B-25; en esta fase se ha puesto en servicio la glorieta inferior del enlace. Las obras se completan con el enlace de Sant Boi Sur, en la autopista C-32 con el polígono industrial de Les Salines; el nudo de conexión de la C-32 con la C-31C, destinado a habilitar movimientos locales; y el enlace de Mas Blau, en la C-32b, con el polígono industrial y el viario urbano de El Prat de Llobregat.

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En total, las obras incluyen actuaciones sobre 24 estructuras, de nueva construcción o de ampliación, modificación y sustitución, con el fin de establecer los enlaces a distinto nivel para dar permeabilidad a la autovía frente a los cursos de agua, carreteras, vías de ferrocarril y caminos interceptados por el trazado.