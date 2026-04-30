Sorpresa en los municipios por la prórroga hasta 2034 de las concesiones del bus interurbano pese a las “necesidades inaplazables”

La Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha mostrado su sorpresa por la aprobación, el pasado martes, del decreto ley que da continuidad a las concesiones del bus interurbano hasta 2034.

La asociación, que representa a 137 ayuntamientos y siete consejos comarcales, ha estado trabajando en los últimos meses con la Generalitat en la elaboración de un nuevo mapa de transporte para responder a las necesidades de los municipios con el objetivo de iniciar los trámites para nuevos concursos en 2028. No obstante, ha visto como el Govern ha optado por mantener las actuales concesiones durante seis años más, por lo que teme por “una dilación en la respuesta a unas necesidades de movilidad que son ya hoy urgentes e inaplazables”.

Consejo ejecutivo

La medida del Govern ha provocado malestar en muchos ayuntamientos, que se habían implicado en el diseño de una solución para atender la demanda de transporte de la población. La asociación ha celebrado este viernes su consejo ejecutivo, que ya tenía programado, para tratar esta nueva situación.

La entidad, que ha mostrado su disposición a seguir trabajando con el Govern, reclama más información sobre qué implicará el decreto ley, teniendo en cuenta que “hay municipios que dependen completamente de este transporte interurbano”. En este sentido, traslada a la administración la pregunta de si la continuidad de las actuales operadoras del servicio permitirá atender las deficiencias que habían detectado o con el mantenimiento de las concesiones se continuará de la misma forma.

Más información

Para el representante de la administración local, “hay situaciones que requieren una atención inmediata”. Por ello, también ha reclamado conocer los detalles del nuevo plan de choque que el Govern aprobó el mismo martes para reforzar este año las líneas con mayor demanda.

“Durante este tiempo hemos estado trasladando cuáles son las necesidades”, explican desde AMTU, entidad que señala que los principales afectados por la calidad del servicio son los municipios, por lo que pide más información y ser tenida en cuenta, conocer qué implica este giro de guión y continuar siendo parte activa con sus propuestas.

Cercanos al problema

Para el AMTU, los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, son quienes más conocen la situación sobre el terreno y las necesidades actuales del sistema de transporte público por carretera. Entre estas necesidades cita "los déficits de cobertura territorial con redes que no cubren las necesidades de movilidad actuales, desconexiones entre municipios, frecuencias insuficientes y una falta de adaptación a las nuevas dinámicas de movilidad".

La entidad señala que "estas problemáticas impactan directamente en la calidad de vida de las personas, en la equidad territorial y en la competitividad económica del país". Con ello, "posponer la planificación estructural que debe dar respuesta a estos retos puede implicar el retraso de situaciones que, en muchos casos, ya son insostenibles".

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Poco después de hacer pública su posición, el Govern ha anunciado que presentará el lunes los detalles del plan de choque para atender de forma urgente la demanda en las líneas más saturadas.