La Síndica de L'Hospitalet reclama un servicio de urgencia en Servicios Sociales para cuando cierran las áreas básicas

La Síndica de L'Hospitalet de Llobregat, Merche García, ha vuelto a reclamar al gobierno local la creación de un servicio de urgencia en Servicios Sociales para que, cuando cierran las áreas básicas, las personas y familias que requieran de una atención inmediata cuenten con un punto de referencia al que acudir para recibir ayuda. Es una de las múltiples recomendaciones y evaluaciones que la defensora ciudadana hospitalense destaca a lo largo del último informe sobre las actuaciones llevadas a cabo, que se presentó el pasado martes 28 de abril en el Pleno municipal. El texto expone que la oficina de la Síndica llevó a cabo un total de 905 acciones a lo largo de 2025, una cifra que supone un incremento de casi el 40% respecto al 2024, en la misma línea de crecimiento exponencial que el organismo ha experimentado desde que fue constituido en 2018.

De estas 905 intervenciones, 211 son expedientes iniciados, 31 son reclamaciones y las 663 restantes son consultas. Así, en su informe, García remarca que un 83% de los expedientes han finalizado ya su tramitación y que el otro 17% se encuentran en proceso de instrucción y dentro de los márgenes del periodo reglamentario para su resolución. En esta línea, la defensora de la ciudadanía también expone que, pese al aumento de intervenciones, el porcentaje de expedientes cerrados es superior al del año anterior (71%). De los distintos ámbitos en los que la Síndica agrupa los expedientes, tan solo dos suponen, al menos, el 10% del total: espacio público, que sube del 32,1% al 39,2%; y servicios sociales, que baja del 17,3% al 15,9%.

En este segundo apartado es donde García, como ya había hecho otros años, insta al ejecutivo hospitalense a poner en funcionamiento ese servicio de urgencia. Además, como también había hecho en informes anteriores, Merche García destaca las quejas relacionadas con la dificultad de acceder presencialmente a los y las profesionales de las áreas básicas de los Servicios Sociales, una atención que "es clave porque los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a disponer de un plan de atención social individual, familiar o convivencial", entre otras cuestiones. Por ello, sigue García, "es importante analizar la organización de las Áreas Básicas y redimensionar la plantilla de los y las profesionales de Servicios Sociales, con el objetivo de ser más eficaces, evitar las listas de espera" y crear ese servicio de urgencia.

La defensora de la ciudadanía recuerda que, a lo largo de 2025, su oficina continuó atendiendo casos vinculados a la pérdida de vivienda, normalmente ocasionados por un desahucio, e incide en que el consistorio debe "velar por la existencia de una oferta adecuada de vivienda y de equipamientos de barrio para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción debida al nivel de ingresos". En materia de vivienda, una de las principales crisis que afrontan L'Hospitalet y buena parte del área metropolitana de Barcelona y Catalunya, García remarca la importancia de que la ciudad cuente con una reserva de vivienda social para "dar respuesta de forma inmediata" a las situaciones de emergencia social y económica.

Además, dice que es importante "seguir avanzando" en la mejora del proceso de acompañamiento de las familias que se encuentran en situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda, para "ayudarlas a buscar una vivienda estable antes de que se produzca el desahucio y evitar al máximo las situaciones de angustia y desamparo que viven las familias, que muchas veces tienen niños y niñas a su cargo". "Los Servicios Sociales deben garantizar el realojamiento temporal de estas familias hasta disponer de la vivienda asignada por la Mesa de Emergencias de L’Hospitalet de Llobregat, asegurando en todo momento que no se quedarán en la calle", remacha la Síndica.

Espacio público

Con todo, la principal tipología de conflictos que requirieron en 2025 de la mediación de Merche García y su equipo están vinculados al espacio público. Los problemas de mantenimiento de calles y equipamientos, la falta de alumbrado, de limpieza, el deterioro del asfalto o la falta de zonas verdes fueron así las quejas más repetidas por los vecinos de L'Hospitalet.

Además, aparecen otros sospechosos habituales en los informes de la defensora de la ciudadanía, como la suciedad acumulada en algunos espacios o las peticiones de cambios de ubicación de los contenedores de basura por parte de vecinos que reprochan al consistorio que lleven años teniéndolos bajo sus ventanas o balcones. También vuelve a aparecer en el documento el problema de los ruidos que generan los motores de La Farga, que supone un enfrentamiento entre los vecinos de Isabel la Catòlica y el centro comercial desde hace años.

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Ningún otro ámbito alcanza ese 10% de reclamaciones. Tan solo la seguridad y convivencia (9,5%) y la función pública (9,09%) se acercan. A pesar de ello, García se detiene también en los problemas educativos con los que convive y batalla la ciudad también desde hace años. En este sentido, solicita mejoras de adecuación en centros escolares y ampliar el número de equipamientos para combatir las altas ratios con las que lidian los colegios, sobre todo, de la zona norte.