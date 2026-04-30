Retenciones de más de 7 kilómetros en la Ronda de Dalt de Barcelona por un accidente

La Ronda de Dalt de Barcelona (B-20) sufre retenciones este jueves por la mañana en dirección Llobregat por un accidente que obliga a cortar un carril a la altura de Sant Gervasi, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

El choque se ha producido sobre las 06.15 horas y ha llegado a cortar dos carriles.

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Las primeras retenciones se han empezado a producir minutos más tarde, si bien se han intensificado a partir de las 08.00 y se producen desde el Nus de la Trinitat.