Atasco
Retenciones de más de 7 kilómetros en la Ronda de Dalt de Barcelona por un accidente
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La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
La Ronda de Dalt de Barcelona (B-20) sufre retenciones este jueves por la mañana en dirección Llobregat por un accidente que obliga a cortar un carril a la altura de Sant Gervasi, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
El choque se ha producido sobre las 06.15 horas y ha llegado a cortar dos carriles.
Las primeras retenciones se han empezado a producir minutos más tarde, si bien se han intensificado a partir de las 08.00 y se producen desde el Nus de la Trinitat.
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