El repentino cierre de la escuela Sanfeliu impulsa la creación de un nuevo centro público en L'Hospitalet para acoger a los alumnos

No hay marcha atrás en el cierre de la escuela Sanfeliu de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Sin embargo, este hecho supondrá que la ciudad sume un nuevo centro público que permitirá que todos los alumnos sigan juntos y dar así continuidad al proyecto educativo. Fuentes municipales explican que se acelerará la creación de una nueva escuela en el marco del proyecto del 'hub' educativo Joanot Martorell, que permitirá que los jóvenes sigan estudiando en los márgenes de su mismo barrio. Es la solución que el Departament d'Educació i Formació Professionaly el Ayuntamiento de L'Hospitalet han trabajado en las últimas semanas, después de que se diera a conocer que el centro educativo del barrio hospitalense iba a poner fin a más de sesenta años de historia a finales de este curso.

El alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, se ha mostrado "muy satisfecho" por la solución alcanzada, que todavía deberá afrontar distintos escollos para que termine de ser efectiva. "Han sido días muy intensos. Las dos administraciones teníamos claro que teníamos que encontrar una solución lo antes posible", ha dicho el edil con relación a la colaboración mantenida entre el consistorio y el Departament d'Educació. En el inmueble de la antigua escuela Joanot Martorell actualmente se ubican el centro de recursos pedagógicos y los servicios educativos de la ciudad. Así, Quirós ha explicado que, de la mano del Departament, trabajan ahora para reubicar los servicios educativos y que ya cuentan con una propuesta que todavía deben aterrizar de la mano de los trabajadores y responsables del mismo.

De cara a la futura escuela, el alcalde hospitalense remarca que, en las últimas semanas, tanto desde el ayuntamiento como desde la Generalitat, se han llevado a cabo distintas visitas para valorar las posibilidades del inmueble. Por su puesto, para que sea posible, primero se deberán llevar a cabo obras y trabajos de adecuación para que el espacio pueda acoger el nuevo centro educativo público. Unas actuaciones que deberán ir a contrarreloj, dado que el objetivo es que los alumnos puedan iniciar el próximo curso ya en las nuevas instalaciones, algo que todavía no está del todo claro que pueda ocurrir. Además, en paralelo, también debe llevarse a cabo toda la tramitación burocrática que permita la integración de esta escuela concertada en el sistema público, algo que el mismo Quirós ya ha adelantado que "tampoco es sencillo", ni "tampoco es rápido".

Sobre la posibilidad de contar con un plan 'b' en caso de que no se complete todo el proceso a tiempo para iniciar el curso 2026-2027, el alcalde apunta que consistorio y Departament pedirán colaboración a la propiedad de la escuela Sanfeliu para que "no cese la actividad hasta que esté listo el nuevo centro por si hay algún problema". Además, tampoco está claro todavía el futuro del personal docente de la actual escuela Sanfeliu. David Quirós también ha remarcado que se trata de un "proceso complicado" y que se tiene que hacer "maestra a maestra": "La voluntad es que se integren, pero será el Departament que evalúe cada caso".

El cierre de la escuela Sanfeliu

Trabajadores del centro explicaron a este diario hace unas semanas que la noticia supuso un 'shock' para la comunidad educativa y lamentaron el "poco margen para hacer nada" con el que se habían encontrado. Según señalaron docentes del centro y otras fuentes conocedoras de lo ocurrido, el motivo del cierre se vincula a la baja médica del titular y a que el equipamiento, construido en una época con distintos criterios urbanísticos, no cumple con las normativas requeridas para los centros educativos más actuales.

Se trata de un centro de una sola línea, por lo que en total cuenta con cerca de 160 niños en sus aulas. Pese a que el número de alumnos es inferior al de otros muchos centros de la ciudad, en el barrio de Sanfeliu tan solo hay otro equipamiento educativo, la escuela pública Pablo Neruda —también de una sola línea—, algo que dificultaba que todo el alumnado pueda seguir cursando sus estudios dentro de los márgenes del mismo barrio. Los docentes incidieron también en el crecimiento de población previsto en el barrio y en la vecina Esplugues con las nuevas promociones urbanísticas en marcha y previstas y remarcaron la dificultad para poder asumir toda la demanda en la zona, teniendo en cuenta también la saturación con la que conviven ya muchos centros hospitalenses.

En una ciudad con una presión y saturación en las aulas de récord, la noticia del cierre de la escuela Sanfeliu hizo saltar todas las alarmas, dado que la mayoría de los centros de la zona norte L'Hospitalet, donde se ubica el barrio de Sanfeliu, ya cuentan con ratios por encima de la media y cerca de una treintena de grupos extraordinarios.