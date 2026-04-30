46,7 millones de euros
Un préstamo ventajoso del ICF financiará 331 pisos protegidos en tres barrios de Barcelona
El operador metropolitano de alquiler asequible HMB dispondrá de este financiamiento para construir cuatro promociones en la capital
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El Institut Català de Finances (ICF) ha concedido diversos préstamos con condiciones "ventajosas" por un valor de 46,7 millones de euros a Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) para construir cuatro promociones con 331 viviendas de protección oficial en la ciudad de Barcelona.
El HMB es el operador metropolitano de alquiler asequible que tiene como objetivo construir y gestionar un parque de 4.500 viviendas durante los próximos 5 años, con un 50% en la capital catalana y el 50% restante en los municipios de su metrópolis, informa el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en un comunicado este jueves.
Así, las 4 promociones se están construyendo en los barrios de la Sagrera (104 pisos), Sant Andreu (108 pisos) y la Marina del Prat Vermell (56 y 63 pisos) y disponen de las ayudas del Pla 50.000 de la Generalitat, que incluye una bonificación en el tipo de interés del 1,5% en los primeros 20 años.
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