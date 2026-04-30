Una inyección de 20 millones busca garantizar los servicios de ayuntamientos del área de Barcelona afectados por la Guerra de Irán

La Diputación de Barcelona (DIBA) llevará a votación este jueves una partida de 20 millones de euros a los ayuntamientos y a las Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) de la provincia barcelonesa con la finalidad de garantizar la "continuidad, calidad y accesibilidad de los servicios municipales esenciales" ante los efectos provocados por el conflicto bélico en Oriente Próximo, según un comunicado de la DIBA.

Además, el hecho de que el Programa específico de Autonomía Local 4.0 se apruebe ahora permite que esta ayuda se pueda destinar no solo a gasto corriente sino también a gasto inversor, para fortalecer la autonomía local de los gobiernos a los que se destina el apoyo.

En este sentido, en cuanto al gasto corriente, los gobiernos locales podrán, entre otros, financiar los suministros y servicios necesarios para hacer frente al incremento de la factura energética, fomentar el empleo de calidad y la inserción laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad, la conservación de infraestructuras, equipamientos y bienes locales y la dinamización del desarrollo de los municipios rurales.

En cuanto a inversiones, se prevén acciones como las que se llevan a cabo en el espacio público, en equipamientos energéticamente sostenibles y socialmente integradores y en la red de equipamientos locales deportivos, educativos, juveniles, culturales o de personas mayores.

Distribución de las ayudas

El Programa prevé distribuir los 20 millones de euros teniendo en consideración un conjunto de criterios, partiendo del hecho de que los ayuntamientos recibirán la cantidad de 19,9 millones y las EMD 60.000 euros.

En cuanto a los ayuntamientos, cada uno de ellos recibirá una cuantía mínima garantizada de 8.000 € (2.480.000 euros, 12,44%); mientras que el 50,6% restante del total se distribuirá en función de la población, con datos a 1 de enero de 2025. El resto de criterios, con un peso cada uno del 7,5%, hacen referencia al inverso de la renta bruta familiar disponible por habitante, al desempleo, a los ingresos propios corregidos por esfuerzo fiscal, a la extensión municipal y a la población con bajos recursos.

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Finalmente, cada EMD recibirá un importe fijo y una parte variable en proporción directa con los datos de población de cada una de ellas a 1 de enero de 2025.