Barcelona pierde otra panadería artesanal de barrio: cierra el Forn Ideal de Gràcia

El Forn Ideal (Ramón y Cajal, 120), situado en el barrio de Gràcia de Barcelona) bajará la persiana el próximo 20 de mayo tras 31 años de actividad por parte de sus actuales dueños. Según ha adelantado 'L'Independent', el cierre se debe a la jubilación de su propietaria.

Se trata de una panadería de las de siempre, de las que forman parte del día a día del barrio, conocida por su pan de calidad a precios razonables. En sus mostradores se pueden encontrar distintas variedades de panes, desde clásicos como el pan de payés hasta creaciones más originales como el pan de calabaza, aunque sus pastas, como los croissants de mantequilla o las ensaimadas, también son algunos de sus productos más populares.

La familia que ha llevado el negocio hasta ahora ha explicado que el obrador del local data de la década de 1920. Cuando se hicieron cargo del establecimiento, una de las condiciones fue mantenerlo tal y como estaba.

Desconocen qué pasará con este local cuando lo dejen, ya que lo tienen en alquiler y, por ahora, es un misterio quién será el nuevo inquilino.

Forn Ideal, ubicado en el barrio de Gràcia de BCN

"Me transporta a mi niñez"

Vecinos y clientes habituales del Forn Ideal lamentan la pérdida de este negocio de barrio. En sus reseñas, muchos coinciden en el cariño que despierta el establecimiento y en la calidad de su pan artesanal.

“Sin duda, la mejor panadería del barrio. La de toda la vida: buen pan artesanal, a buen precio, sin pretensiones ni esas modas actuales que acaban cobrando una barra a 5 euros”, comenta un vecino, reflejando también la nostalgia por el comercio tradicional, cada vez más desplazado en Barcelona por cadenas y negocios sin arraigo de proximidad.

La actriz Anna Ullibarri en el Forn Ideal, uno de sus locales favoritos de Gràcia, en una imagen del 2013. / DANNY CAMINAL / EPC

Otros clientes destacan la experiencia casi emocional que supone entrar en el local: “Me transporta a la panadería de mi niñez. Pan exquisito, bollería buenísima, con ingredientes auténticos y de calidad. Y las dependientas, de una enorme calidez y profesionalidad”.

También hay quien subraya su carácter cada vez más escaso: “Es un horno excelente, de los que quedan muy pocos en Barcelona”.

Pérdida de dos comercios "ideales"

El cierre del Forn Ideal llega casi en paralelo al de otro negocio emblemático y de proximidad de Gràcia que, además, comparte nombre. Se trata de la Pastisseria Ideal, situada en el número 207 de la calle Gran de Gràcia. Este otro establecimiento, abierto desde 1919, también afronta su cierre este mes de mayo tras más de un siglo de historia, lo que supondría la pérdida de otra pastelería tradicional en la capital catalana.

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Sus propietarios también se jubilan y, según han explicado, están intentando encontrar a alguien interesado en hacerse cargo del negocio mediante un traspaso. Por ahora no han recibido ninguna propuesta en firme, aunque mantienen la esperanza de que aparezca un relevo antes de la fecha prevista de cierre, fijada para el 31 de mayo.