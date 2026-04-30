Junio de 2026
Entradas gratis para la Casa Batlló: 1.800 plazas para vivir las 'Gaudí Window Nights'
La experiencia incluye una visita nocturna y acceso a una exposición centrada en las ventanas de Antoni Gaudí
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La Casa Batlló abrirá sus puertas de forma gratuita a 1.800 personas el próximo mes de junio a raíz de una colaboración con la empresa japonesa YKK AP. La iniciativa forma parte del proyecto internacional “Gaudí: Windows on the Future”, que mira a la obra de Antoni Gaudí a través de uno de sus elementos más simbólicos: las ventanas.
La acción se enmarca en un año especialmente significativo para la ciudad, cuando se conmemora el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí y Barcelona se ha proclamado Capital Mundial de la Arquitectura 2026.
Cómo conseguir las entradas
Las visitas gratuitas se realizarán entre el 1 y el 30 de junio de 2026, todos los días a las 19:15 horas. Para optar a una de las entradas será necesario suscribirse previamente a la newsletter de la Casa Batlló.
El 14 de mayo, a las 13:00 horas, los inscritos recibirán un correo con el enlace para solicitar las entradas. A partir de ahí, las primeras 1.800 personas que completen la solicitud podrán asegurar su entrada gratuita para la experiencia 'Gaudí Window Nights'.
Alianza con una empresa japonesa
Detrás de esta iniciativa está YKK AP YKK AP, filial del conocido fabricante japonés de cremalleras YKK, que ha llevado su experiencia en sistemas de cierre y fijación al mundo de la arquitectura. En este proyecto, la empresa propone una lectura contemporánea del legado de Gaudí a través de la idea de la ventana como punto de conexión entre interior y exterior, pasado y futuro.
Por ello, además de las visitas gratuitas, la Casa Batlló acogerá una exposición temporal que formará parte del mismo proyecto, que incluirá material audiovisual, reproducciones y contenido sobre el proceso creativo de Gaudí, con especial atención al diseño de sus ventanas.
En el mismo espacio se pondrá a la venta el libro 'Gaudí: Windows on the Future', editado por Triangle Books y producido por YKK AP. La publicación reúne fotografías, ensayos y materiales de diseño que recorren algunas de las ventanas más representativas del arquitecto, incluyendo obras como Casa Batlló o la Sagrada Família.
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