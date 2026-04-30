Badalona inicia el derribo del edifico ruinoso de la calle Granada tras el desalojo preventivo de inmuebles colindantes

El Ayuntamiento de Badalona (Barcelonès) ha iniciado este jueves 30 de abril los trabajos de derribo del edificio situado en el número 22 de la calle Granada, después de haber declarado la ruina inminente y la declaración de emergencia. La actuación, con un plazo de ejecución previsto de seis semanas según la oferta adjudicada, tiene como principal objetivo "garantizar la seguridad en la zona y avanzar en la recuperación de la normalidad para los vecinos afectados", tal y como señalan fuentes municipales.

Hace justo una semana, treinta personas de inmuebles colindantes tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas por precaución por la noche debido al derrumbe del edificio abandonado en el número 22 de la calle Granada de Badalona, que no causó daños personales. El inmueble estaba deshabitado desde que el 10 de marzo de 2022 colapsase la terraza y apareciesen grietas en la fachada del edificio, lo que obligó entonces a evacuar a las ocho familias residentes. En el mes de noviembre de aquel año el gobierno municipal comunicó a los vecinos que la rehabilitación del bloque era "inviable" y que se tendría que demoler.

"Oímos un golpe y se levantó polvo, salimos corriendo con pijama todos fuera del edificio pensando que era una explosión", relató hace una semana a la ACN una de las vecinas del edificio adyacente, Elena Navarro. Una vez en el lugar, los Bombers tuvieron que realizar derribos preventivos de los elementos más inestables para evitar más derrumbamientos. "Hace cuatro años que pedimos que lo derriben, hemos hecho instancias y quejas al ayuntamiento, en nuestro bloque han aparecido grietas y humedades, incluso vino un arquitecto y nos han puesto sistemas de sujeción", relató también esta vecina.

Trabajos de derribo del edificio ruinoso de la calle Granada de Badalona. / Zowy Voeten

Tras el desalojo preventivo, técnicos municipales inspeccionaron el edificio para determinar las posibles afectaciones en la estructura de los bloques adyacentes. "Vamos a activar una declaración de emergencia por ruina inminente, de manera que el ayuntamiento contratará a una empresa para derribarlo y evitar peligro en la seguridad de las personas", señaló el director de Urbanismo del Ayuntamiento de Badalona, Ramón Díaz-Cano. Tras haberse realizado las inspecciones, el consistorio declaró que la mayoría de los vecinos desalojados podían volver a sus casas, salvo cuatro pisos del número 24, que se tuvieron que alojarse en casas de familiares.

Ahora, las mismas fuentes municipales señalan que una de las prioridades del derribo iniciado este jueves es hacer posible el regreso a casa de las personas que se encuentran desalojadas de uno edificios colindantes (esos cuatro pisos de la calle Granada 24) desde hace una semana. Los trabajos abordarán primero la retirada de los cuerpos salientes del edificio y continuarán con el saneamiento de los escombros acumulados, especialmente en la zona lateral adyacente al número 24 de la misma calle. "Posteriormente, se procederá al derribo controlado del resto de la estructura y la limpieza integral del espacio", apunta el consistorio.

El proyecto contempla también la adecuación del solar resultante para dejarlo en condiciones de seguridad, "incluyendo su cierre mediante un muro para evitar posibles ocupaciones y conductas incívicas". Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de saneamiento de las medianeras de los edificios colindantes, con el objetivo de prevenir problemas de filtraciones o humedades en las fincas contiguas. "Estas paredes también serán revisadas durante la intervención", añaden.