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Corte eléctrico

Barcelona recupera la luz tras un apagón que ha afectado a 90.000 clientes

Una incidencia en una subestación de Sant Andreu ha afectado a viviendas y locales de distintos barrios de la ciudad

Técnicos en Endesa en una subestación de Barcelona

Técnicos en Endesa en una subestación de Barcelona / Endesa (Archivo)

Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
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Cuando acaba de cumplirse un año del gran apagón que dejó sin suministro a todo el país, Barcelona ha vuelto a sufrir este jueves 30 de abril por la mañana una incidencia eléctrica de gran alcance. En total, unos 90.000 clientes, entre hogares, locales y otros equipamientos, se han quedado sin luz, según han confirmado fuentes de Endesa a EL PERIÓDICO.

Las mismas fuentes detallan que el apagón se ha debido a una incidencia en la red de alta tensión en una subestación situada en el distrito de Sant Andreu. El incidente se ha registrado a las 10:21 h y ha provocado una avería que ha durado cerca de una hora y ha llegado a afectar a unos 90.000 clientes, aunque la cifra real de personas afectadas ha podido ser muy superior.

Desde el primer momento, los equipos técnicos han iniciado las maniobras para reducir la afectación, y a los 15 minutos de registrarse la incidencia el número de clientes sin suministro había bajado hasta los 60.000. Finalmente, a las 11:17 h, se ha podido resolver la incidencia y todos los afectados que han recuperado la luz.

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Aunque la subestación afectada se encuentra en Sant Andreu, la red eléctrica está interconectada, por lo que el corte ha afectado a vecinos de diferentes barrios de la ciudad.

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