Albiol saca pecho del canal del Puerto de Badalona en un evento de referencia de la náutica mediterránea

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha inaugurado el 'stand' propio que el Puerto de Badalona tiene en el Palma International Boat Show 2026, el evento de referencia de la náutica mediterránea que se celebra del hasta el 2 de mayo en la capital mallorquina.

Durante la inauguración, Albiol ha destacado que "Badalona es una ciudad que vive de cara al mar y que actualmente está culminando una transformación urbanística que la convierte en un lugar singular en el Mediterráneo por la integración de su puerto con el resto de la ciudad".

"La construcción del Canal de Badalona ejemplifica la apuesta que hacemos por impulsar nuestra infraestructura portuaria y por desarrollar todo su entorno, hecho que despierta el interés de los vecinos de la ciudad, pero también de muchas personas de fuera que quieren venir a vivir a Badalona", ha subrayado Garcia Albiol.

El alcalde ha explicado que el canal contará con 350 metros navegables y cerca de 200 amarre, dispondrá de 6.000 m² de área comercial, y creará una nueva centralidad urbana que vertebrará la ciudad uniendo todos los barrios desde la montaña hasta el mar.

Golden Cup 2026

En el marco de la inauguración del 'stand' del Puerto de Badalona, esta mañana se ha presentado la VIII edición de la Golden Cup Badalona, que se celebrará en el litoral badalonés entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. La competición es una cita ya consolidada en el calendario de otoño de las regatas que, año tras año, convierte a Badalona en un punto de referencia en el mundo de la vela.

Albiol ha indicado que para la ciudad "es muy enriquecedor tener una prueba como la Golden Cup en Badalona, ya que nos proyecta como un destino de referencia en el mundo de la náutica y el deporte y, a la vez, nos permite recibir durante un fin de semana a muchas personas que descubren el potencial de nuestro puerto y nuestra ciudad".

En este sentido, el alcalde ha recordado que en las tres jornadas de competición de la edición de 2025, marcada por la presencia internacional, participaron 277 regatistas repartidos en 56 embarcaciones, que representaban 15 clubes náuticos y provenían de cinco países diferentes.

Consolidación y ampliación del varadero del Puerto de Badalona

Éste es el segundo año consecutivo que el Puerto de Badalona participa con stand propio en el Palma International Boat Show. El Ayuntamiento asegura que esta presencia "consolida la estrategia de posicionamiento del puerto a nivel internacional y su papel como infraestructura clave en el desarrollo de la economía azul en el litoral metropolitano".

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En esta edición, el Puerto de Badalona pone el foco en la consolidación y ampliación de su varadero, un activo estratégico que "refuerza su posicionamiento como infraestructura técnica de referencia en el Mediterráneo", apuntan fuentes municipales. La ampliación en curso del varadero, que supera los 10.500 m² en una primera fase y alcanzará los casi 15.000 m², refuerza su capacidad operativa y sitúa al puerto como un nodo técnico de primer nivel dentro del sector náutico.