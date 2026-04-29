El plan para hacer pisos más pequeños en las Tres Xemeneies del Besòs enciende el debate de la densificación

El plan en estudio para construir pisos más pequeños con los que incrementar el parque de vivienda protegida en el futuro barrio de las Tres Xemeneies concita opiniones diversas en Sant Adrià de Besòs y Badalona. Mientras los hay que se posicionan a favor, algunas entidades y partidos del Barcelonès Nord discrepan o expresan reticencias con que se sondee aumentar los hogares pendientes de edificar en el vecindario colindante a la central térmica desmantelada, como avanzó EL PERIÓDICO.

Entre las organizaciones contrarias se cuenta la Plataforma per la Conservació de les Tres Xemeneies, partícipe en el contencioso pendiente de resolución contra el Plan Director Urbanístico (PDU), con el que la Generalitat trazó el futuro barrio con al menos 1.783 pisos y un complejo de la industria audiovisual. La entidad se opone a aumentar la densidad de las viviendas de protección oficial, como figura en un acuerdo con 28 objetivos suscrito por el Consorcio del Besòs (integrado por la Generalitat, el Área Metropolitana de Barcelona y los ayuntamientos de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià y Montcada i Reixac) y la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs (CVBB), formada por las federaciones de asociaciones de vecinos de esas cinco ciudades.

A su vez, ERC recela con que en el entorno de la antigua planta eléctrica se pueda poner en práctica la densificación, la idea que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, predica frente a las dificultades para disponer de techo a un precio accesible. Los Comuns se muestran favorables de entrada, pero reclaman concreciones de cómo se aplicará en el límite entre Sant Adrià y Badalona para aliviar la demanda de vivienda protegida. Los socialistas de Badalona defienden la propuesta siempre que no suponga "una masificación en la zona", mientras que Guanyem Badalona la tildan de "irresponsabilidad".

Inundabilidad frente a vivienda asequible

La Plataforma per la Conservació de les Tres Xemeneies juzga que “aumentar la densidad significa incrementar el riesgo” por inundabilidad en el nuevo barrio, en las inmediaciones de la desembocadura del río Besòs y la playa. Argumenta que “aumentar el número de viviendas, aunque se mantenga el techo edificable y sean más pequeñas, no garantiza que no aumente el número de habitantes del futuro barrio”. Además, augura que agrandar el parque de viviendas “no vendrá acompañado del necesario incremento de zonas verdes ni de equipamientos” y niega que responda a demandas de particulares, "sino de fondos de inversión e inversores internacionales para especular”.

Es un planteamiento similar al de Guanyem Badalona, que ve la propuesta "con mucha preocupación". La considera una "operación de 'social-washing' para hacer más rentable un proyecto que nace con grandes carencias". La formación de la exalcaldesa Dolors Sabater arguye que "hacer los pisos más pequeños y aumentar la densidad es una trampa" porque se propone en base a la "necesidad de pisos sociales". Además, echa el falta la creación de escuelas o centros de salud en el futuro barrio. Por todo ello, resume que densificar en las Tres Xemeneies sería "una chapuza especulativa que ignora las recomendaciones de los expertos y las demandas históricas de los movimientos sociales".

Aspecto actual de la zona de la antigua central de las Tres Xemeneies del Besòs / Jordi Otix

Por el contrario, la CVBB se reafirma en que las promociones junto a la vieja planta son una “oportunidad de oro” para contar con más pisos a precio fuera de mercado para distintos hogares ―solteros, familias monoparentales, parejas con hijos o sin ellos― y proporcionar más domicilios para el programa Vesta, que atiende a mujeres con hijos a cargo en situación de exclusión. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Sant Adrià ―integrada en la CVBB― también respalda la propuesta.

A su vez, la Asociación de Vecinos de Sant Joan Baptista ―donde se halla la antigua central― confía en que la densificación sea un medio "positivo para cambiar la tipología de vivienda y ofrecer un abanico mayor de posibilidades" a habitantes del entorno, piensa su presidente, Ginés Romero. "Hay un problema con la vivienda que no es fácil arreglarlo y no se soluciona desde el idealismo político o medioambiental", esgrime el dirigente vecinal, que recalca que el entorno de las Tres Xemeneies no ha de convertirse en un "barrio elitista": "No queremos que quede al magen y sea como en la zona marítima de Badalona, donde se ha construido sin control y las zonas verdes son las justas, sino que se integre con el resto de la ciudad y nuestros hijos puedan vivir también allí".

En línea con el gobierno socialista de Sant Adrià, el PSC de Badalona apoya la idea desde la oposición. "La crisis de la vivienda es mucho más intensa que hace unos años y es necesario adaptar el modelo urbanístico a esta nueva realidad", sostiene el presidente del grupo municipal, Fernando Carrera, que defiende "incorporar una mayor diversidad de tipologías de vivienda para dar respuesta a las necesidades de nuevos vecinos". Eso sí, subraya que esa apuesta "no debe ir en detrimento de la calidad de las viviendas ni suponer una masificación de la zona".

Preguntas y dudas

Por su parte, ERC estudia preguntar sobre la medida. "Redensificar es un mal augurio, ya sabemos lo que pasa: se guetifica, hay más conflicto social y se pone a mucha gente en el mismo sitio, lo que dificulta la convivencia", declara el portavoz de los republicanos en Sant Adrià, Rubèn Arenas. "No se debe redensificar más cuando no tenemos diseñados los equipamientos para el barrio y, de hacerlo, habría que volver a valorar qué necesidades hacen falta en ese espacio si viene mucha más gente", argumenta.

Render del nuevo barrio que se construirá junto a las Tres Xemeneies del Besòs / EPC_EXTERNAS

El líder de ERC en Badalona, Àlex Montornès, coincide en que tampoco le gusta el concepto, aunque sugiere estudiarlo "en detalle". "Las familias han cambiado muchísimo, tiene lógica que no todos los pisos tengan tres habitaciones y las necesidades de vivienda no son las mismas que años atrás, estamos dispuestos a hablar para adaptar la oferta a cómo son las familias, pero no a densificar por densificar para meter a la gente en algún sitio", distingue.

La portavoz de los Comuns en Sant Adrià, Irene Aldabert, recuerda que existe "una larga lista de espera" de demandantes de vivienda protegida, por lo que plantea "ajustar esa demanda con la densificación" en las Tres Xemeneies. "Pero no puede ser la única solución, tenemos más de 1.000 pisos vacíos en Sant Adrià", cifra la concejala. Aún más, recalca que queda por resolver cuánto costarán esas nuevas viviendas, cómo se hará frente al riesgo de inundación y si los constructores asumirán más cargas para acondicionar el vecindario, si obtienen más beneficios al aumentar la construcción.