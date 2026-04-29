Pla d'en Boet
Descienden las irregularidades en la zona de ocio nocturno de Mataró: 29 inspecciones y solo dos infracciones en tres meses
El Ayuntamiento "certifica un alto grado de cumplimiento de la normativa y las medidas de seguridad"
Una inspección policial en una discoteca de Mataró acaba con 14 denunciados por tenencia de drogas
La Policía Local de Mataró ha inspeccionado 29 actividades recreativas situadas mayoritariamente en la zona de ocio del Pla d'en Boet. Una vez finalizada la campaña, realizada a lo largo de los últimos tres meses, el Ayuntamiento "ha constatado que los establecimientos ―bares musicales y discotecas― cumplen la normativa vigente y las medidas de seguridad". Solo se han detectado dos infracciones: una referida a salidas de emergencia, que ya ha sido solucionada, y otra sobre letreros informativos, que no afecta a la seguridad del público.
Las inspecciones se han realizado en horario nocturno, con la actividad en funcionamiento, y en algunos casos han contado con el apoyo otros cuerpos de seguridad como Mossos d'Esquadra o Guardia Civil. En este tipo de operativos planificados en bares musicales y discotecas, que se hacen al menos una vez al año, se controla el cumplimiento de la licencia otorgada, protección del usuario, aforos, consumo y venta de tabaco, el acceso de menores y los horarios de cierre.
Además de las inspecciones en los locales de ocio, la Policía Local también realiza periódicamente dispositivos preventivos (algunos, conjuntos con los Mossos d'Esquadra) que tienen por objetivo "mejorar la convivencia, el civismo y la sensación de seguridad tanto en la propia zona de ocio como también en las áreas residenciales del Pla d'en Boet".
Sesión de trabajo con los operadores de ocio nocturno
Una vez finalizada la campaña de inspecciones, responsables del Servicio de Policía Local han mantenido un encuentro de valoración con los operadores de la zona de ocio nocturno, al que han acudido trabajadores de Protección Civil, ya que también se revisa el cumplimiento de las medidas de emergencias con relación a la prevención de incendios y a la prohibición del uso de bengalas en el interior de los establecimientos. Desde Protecció Civil se ha explicado a los responsables de los establecimientos la necesidad de disponer de un plan de autoprotección donde se definan las acciones a desarrollar en caso de emergencia para poder garantizar una respuesta adecuada y coordinada antes de que lleguen los servicios de emergencia. Por último, "para seguir mejorando la seguridad en el espacio público de la zona de ocio nocturno", el Ayuntamiento ha instalado un nuevo desfibrilador en la Vía Sèrgia, cerca del parque de Bomberos.
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