Un nuevo Tapa Tapa relevará al restaurante Orio del Gòtic en Barcelona

Hace unos meses que la calle de Ferran, en pleno barrio Gòtic de Barcelona, sufrió un cierre de los que se dejan sentir, con la despedida de la taberna vasca Orio del grupo Sagardi. El local ha permanecido disponible desde entonces, a la espera del mejor relevo, que finalmente ha tomado otra empresa muy arraigada en la capital catalana: AN Grup lo convertirá en su octavo Tapa Tapa en la ciudad a partir de mayo.

La calle de Ferran --que conecta la Rambla con la plaza de Sant Jaume-- es una de las más transitadas de la zona, pero fue una de las grandes damnificadas por la pandemia, que arrasó numerosos locales de la zona ante la ausencia temporal del turismo. Paulatinamente, el Gòtic fue retomando el pulso, con una notable irrupción de negocios enfocados en el visitante y con poco valor añadido para el eje comercial, pero con algunas firmas de más calidad.

Sagardi Group, que ha impulsado ambiciosos proyectos en los últimos tiempos como el asador Kresala (2024) en el Balcón Gastronómico del Port Olímpic, decidió retirarse de esa ubicación, así como del restaurante Pork del Born el pasado noviembre. El grupo creado en 1994 mantiene otros negocios muy consolidados en el distrito, como Sagardi Argenteria, 1881, Irati, Oaxaca, Ikoya y otros.

Quien toma el testigo del local que ocupó Orio, de unos 400 metros cuadrados, es también un buen conocedor de la zona. Y de lo que funciona en el corazón de la ciudad. AN Grup cuenta con otros siete Tapa Tapa en Barcelona, más otros tres en Madrid, donde se puede comer a base de tapeo por unos 20 euros. Otros de sus sellos más conocidos son Mussol y Txapela.

Formando plantilla

En este caso, la compañía catalana ha optado por una actualización rápida del establecimiento de cara a poder abrir el próximo mayo, aprovechando la temporada alta. No obstante, la empresa tiene previsto llevar a cabo más adelante una importante reforma que añada la personalidad de la marca, una vez tengan las correspondientes licencias de obras municipales. Fuentes del grupo explican a este diario que el Tapa Tapa de Ferran, 38 se renovará en el plazo de un año. Mientras tanto, habrá ocasión de probar sus tapas y platillos.

La compañía agrega que en estos momentos está en fase de seleccionar y contratar a unos 30 profesionales que integrarán la nueva plantilla. Forma parte de su filosofía, de "invertir y crear empleo" con nuevos proyectos en la ciudad, apuntan. En este caso, más allá de su estratégica ubicación, el local destaca por una coqueta terraza porticada en la parte posterior.

La zona vive una notable rotación de relevos comerciales dado sus altos precios de alquiler, pero en la actualidad ha recuperado una alta ocupación.