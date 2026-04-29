Los Mossos detienen en Badalona a un hombre tras robar en la misma gasolinera cinco veces en dos semanas

Agentes de los Mossos d'Esquadra de Badalona detuvieron el 21 de abril a un hombre de 40 años como presunto autor de cinco robos con intimidación cometidos en la misma gasolinera, localizada en el barrio de Lloreda de Badalona, ha informado la policía catalana a través de un comunicado. Los hechos se produjeron entre el 30 de marzo y el 14 de abril y, a tenor de los Mossos, "habían generado una notable sensación de inseguridad tanto entre las personas trabajadoras del establecimiento como entre el vecindario de la zona".

Los robos se produjeron en el mismo establecimiento y con pocos días de diferencia: el primero, el 30 de marzo y los siguientes, el 1, el 5, el 10 y el 14 de abril. En cuatro de los cinco robos, el detenido actuó junto a otro hombre, que ya había sido detenido por los mismos hechos el pasado 10 de abril. La investigación policial determinó que se usaba el mismo modus operandi. Uno de los autores accedía al interior de la gasolinera e intimidaba directamente a la persona trabajadora, mientras que una segunda persona permanecía en el exterior, vigilando, para facilitar la fuga posterior.

A raíz de una detención efectuada en Barcelona el 10 de abril por un robo en un establecimiento del Eixample, la policía pudo vincular a uno de los detenidos con el hombre que vigilaba en los cuatro primeros robos cometidos en Badalona, motivo por el cual también fue arrestado por estos hechos.

Pese a esta primera detención, la investigación continuó abierta. El 14 de abril se produjo un nuevo robo en la misma gasolinera, en el cual volvió a actuar el hombre que accedía al interior del local e intimidaba a la persona trabajadora para sustraer el dinero de la caja, hecho que evidenció la reiteración delictiva.

Finalmente, el 21 de abril, los investigadores detuvieron al segundo presunto autor, que había accedido al interior del establecimiento en todas las ocasiones e intimidaba directamente a la persona trabajadora durante la comisión de los robos, como presunto autor de cinco robos con intimidación. El detenido pasó a disposición judicial al juzgado en funciones de guardia de Badalona el 23 de abril.