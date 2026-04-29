L'Hospitalet ratifica el acuerdo que puso fin al conflicto laboral entre Guardia Urbana y Ayuntamiento

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha dado un nuevo paso para cerrar las fisuras que hace unos meses marcaron el distanciamiento entre el gobierno local y la plantilla de la Guardia Urbana de la segunda ciudad de Catalunya. Una situación que derivó en un conflicto laboral que se alargó desde principios de septiembre de 2025 hasta principios de diciembre del mismo año. El Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet dio luz verde este martes 28 de abril a dos acuerdos vinculados al pacto alcanzado en diciembre entre el ejecutivo local y los sindicatos para mejorar las condiciones de la plantilla de la Guardia Urbana y poner fin al enfrentamiento. Las medidas combinan una modificación de la estructura de personal del cuerpo policial y una reasignación presupuestaria que permitirá dar cobertura económica a los compromisos pactados.

El primero de los acuerdos modifica la plantilla de personal funcionario de la policía local para adaptarla a la reorganización interna de la Guardia Urbana y a la legislación vigente. El expediente recuerda que el 3 de diciembre de 2025 se firmó un acuerdo en la Mesa General de Negociación que incluía compromisos “organizativos, de rendimiento y económicos”, y que para desplegarlo era necesario ajustar la estructura del cuerpo sin aumentar el número total de plazas. En este marco, el Pleno ha dado carpetazo así carpetazo a la polémica plaza de Superintendente que se propuso en el anterior mandato y cuyo concurso terminó judicializado. El nuevo organigrama sitúa así el nivel máximo de dirección ordinaria del cuerpo en la figura de intendente.

La segunda medida aprobada es una modificación de crédito de 769.973,29 euros dentro del presupuesto municipal de 2026 que supone una redistribución de los recursos para poder validar los acuerdos. Tras semanas de negociaciones, la plantilla de la Guardia Urbana y el consistorio alcanzaron un pacto a principios de diciembre que implicaba mejoras salariales para los agentes. Un acuerdo que, sin embargo, aún tuvo que lograr el visto bueno de la intervención municipal y que necesitaba de la aprobación de los presupuestos locales para 2026, algo que ocurrió después de que el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, se sometiera a una cuestión de confianza. Ahora, estas nuevas aprobaciones en el Pleno permiten desbloquear los compromisos del ejecutivo local con la plantilla.

El propio Quirós intervino durante la sesión para agradecer el trabajo realizado por los equipos técnicos y remarcó que la materialización de los acuerdos ha supuesto muchos meses de trabajo en los que la plantilla de la Guardia Urbana "ha cumplido con creces" su parte de los acuerdos y en el "cuidado de la ciudad". Aunque ambos puntos fueron votados favorablemente por la unanimidad del plenario, los partidos de la oposición hicieron hincapié en que el cuerpo de la policía hospitalense todavía requiere de mejoras de infraestructuras, organización o en el material que usan en su día a día. Quirós ha reconocido que "todavía queda mucho camino por recorrer" y que deben mejorar las infraestructuras y el equipamiento para que los policías locales puedan

El acuerdo logrado

Tal y como explicaron las partes implicadas en diciembre, el pacto fijó un incremento estable de alrededor de 2.100 euros brutos anuales por agente, fruto de la actualización dels complementos y el refuerzo del plus incompatibilidad, además de la creación de un nuevo complemento de gestión policial y tecnológica vinculado al uso de herramientas digitales y a la elaboración de atestados.

A esta parte se suma una paga variable por objetivos de absentismo que podrá alcanzar hasta 3.000 euros brutos al año por persona, condicionada a que el índice global de bajas no supere el 15% de la plantilla y a que cada agente no encadene más de tres días de indisposición anual sin penalización. En la práctica, si se cumplen los objetivos fijados, la mejora potencial para un agente de la escala básica podría situarse en torno a 5.000 euros brutos anuales adicionales, combinando la subida fija y la parte de productividad.

Entonces, el portavoz del sindicato SPL-CM —el principal dentro de la Guardia Urbana—, Juanjo Torán, celebró que se llegara a un acuerdo tras casi 10 años sin renovar el convenio. Remarcó que en una sola negociación es "imposible" recuperar esa década de actualización de las condiciones laborales, pero incidió en que valoraban el acuerdo de forma positiva y confiaban en que sirviese como "punto de inflexión" de cara al inicio de "una nueva etapa" en las relaciones entre gobierno local y plantilla de la policía hospitalense.