El centro de día que atiende a unas 40 personas 'sintecho' al día en Badalona busca un nuevo espacio en la ciudad

El centro de día Folre para personas 'sintecho' necesita crecer para seguir "haciendo frente al sinhogarismo en Badalona". Así lo constataron los responsables del proyecto este martes por la tarde, durante el acto para celebrar el 30 aniversario del centro de día, que actualmente atiende a unas 40 personas al día, y acompaña a cerca de 250 al año. Participaron en el acto la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo; la quinta teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Badalona, Eva Guillén; así como el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, Salvador Maneu: "Tenemos la voluntad de hacer crecer el proyecto y llegar a más personas, pero es necesario hacerlo con la complicidad, el apoyo y la cooperación del Ayuntamiento y la Generalitat", afirmó Maneu.

No en vano, los responsables del proyecto señalan que, a pesar de su consolidación, Folre se encuentra hoy con "listas de espera que evidencian la necesidad de ampliar recursos y reforzar la respuesta" al sinhogarismo en la ciudad. Es por ello que la entidad prepara la creación de un nuevo espacio que complemente los servicios que desde hace cinco años se dan en el local de la calle Mossèn Anton de Badalona, en el barrio del Centre. "Folre ofrece un espacio digno, seguro y de descanso donde las personas pueden cubrir las necesidades básicas e iniciar procesos de recuperación personal y de autonomía", declaran los responsables del proyecto.

Interior del centro de día Folre de Badalona, que da asistencia a personas 'sintecho' desde hace 30 años / Càritas Barcelona

La necesidad de ampliación encontró respuesta tanto en la concejala del gobierno municipal como en la consellera de Drets Socials. Martínez Bravo indicó que "es un orgullo tener proyectos como estos en Badalona, en Catalunya" y señaló que "cuando hay movimientos que quieren deshumanizar a las personas, hay que aferrarse a la esperanza, ya que todos y todas somos seres humanos". La concejala Guillén, por su parte, sostuvo que el gobierno municipal quiere que "el proyecto continúe siendo un referente". "Nos sumamos a esta necesidad de ampliar el proyecto para acompañar y ofrecer oportunidades a más personas de Badalona".

30 años de trabajo

Folre nació hace 30 años a partir del impulso de un grupo de jóvenes voluntarios de la Parroquia de Sant Josep de Badalona que querían ofrecer una respuesta a las personas que dormían en la calle. En sus inicios, el proyecto funcionaba en una pequeña estancia parroquial, y una de las primeras acciones fue el reparto de bocadillos. "Éramos seis jóvenes de cuatro parroquias de Badalona, con mucha ilusión y una voluntad de ayudar totalmente altruista", recordó Xavier Oncins, consejero de Cáritas Diocesana de Barcelona y uno de los impulsores del proyecto. Actualmente, el centro dispone de una sala polivalente, servicio de desayuno, duchas, lavandería, ropero, consigna para guardar pertenencias o cargar el teléfono móvil, así como un espacio de información y asesoramiento social. La iniciativa forma parte del Programa de Inclusión Bisbe Carrera, que tiene como objetivo atender a las personas en situación de sinhogarismo en Badalona y avanzar hacia su plena recuperación. El programa ofrece actualmente acogida residencial a 28 personas en 26 pisos de inclusión, además del centro de día Folre.

El problema del sinhogarismo

Por su parte, Mar Alsamora, responsable de Acción Social de la Fundación Roca i Pi ―entidad que junto a la Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu y Cáritas Diocesana de Barcelona impulsa el centro de día Folre―, recordó que según el último recuento de personas sin hogar, 110 personas duermen en la calle en Badalona (un 22 % más que en el recuento anterior), lo que evidencia una situación cada vez más grave y cronificada. “El sinhogarismo es una vulneración de derechos y no una realidad inevitable; es necesaria una respuesta coordinada, estructural y sostenida en el tiempo entre administraciones y entidades sociales".

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, junto a la concejala del Ayuntamiento de Badalona, Eva Guillén, durante el 30 aniversario del centro de día Folre de Badalona / Càritas Barcelona

De hecho, el problema del sinhogarismo en Badalona ha sido el centro de múltiples polémicas que han enfrentado al gobierno municipal de Xavier Garcia Albiol tanto con la oposición como con algunas entidades sociales que trabajan sobre el terreno, hasta el punto que a finales del mes de marzo, una cincuentena de entidades locales firmó un manifiesto en que instaban al gobierno local a tomar medidas contra el sinhogarismo, en la bautizada como 'Declaración de Badalona'. Desde el anuncio del cierre de Can Bofí Vell, el único albergue municipal para personas 'sintecho' en la ciudad, y que llevó a la Síndica de Greuges de Catalunya a abrir una actuación de oficio; las vicisitudes relacionadas con el sinhogarismo se han sucedido en la ciudad, hasta el punto de traspasar las fronteras locales y convertirse en un tema de debate nacional, como ocurrió con la desocupación de centenares de migrantes que malvivían en el antiguo instituto B9, en diciembre de 2025, y la posterior gestión de los desalojados.

Nada más estrenarse el 2026, la apertura del polideportivo de la Colina para acoger a personas 'sintecho' durante la operación frío también despertó críticas de la oposición, (en la primera noche no había mantas ni camas). Con el paso de los meses, el recuento de personas que fallecieron mientras dormían en la calle escaló hasta los seis casos, lo que provocó que la oposición en bloque forzase la convocatoria de un Pleno extraordinario para que el gobierno de Albiol diese explicaciones sobre ello. El alcalde aprovechó aquella sesión plenaria para anunciar la próxima apertura del primer comedor social municipal de la ciudad.