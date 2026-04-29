Expertos y administraciones debatirán sobre el reto del 'boom' del reparto en Vilanova i la Geltrú

La distribución de mercancías en la última milla preocupa a los municipios. El auge del comercio electrónico y los nuevos hábitos de consumo están transformando las poblaciones e impactando sobre la movilidad. La Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU) dedicará la Jornada Catalana de la Movilidad, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo en Vilanova i la Geltrú, a cómo "Gobernar la logística: el rol estratégico de los municipios catalanes".

La jornada pondrá especial énfasis en la importancia de la logística innovadora y cómo aportar soluciones a los desafíos de tráfico, contaminación y seguridad que genera el transporte de productos en su último kilómetro. Incluirá diálogos entre expertos, y mesas redondas con participación de la Generalitat, el ATM de Barcelona y diversos ayuntamientos.

Para la presidenta de la AMTU y teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Sabadell, Mar Molina, la logística ya no es solo una cuestión de grandes infraestructuras, sino que afecta directamente al urbanismo, la economía local y la movilidad diaria. "Los ayuntamientos debemos conjugar de manera sostenible el reparto de mercancías en un momento en que los hábitos de consumo cambian a gran velocidad", ha señalado.

El reto de la "última milla"

El alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, ha reforzado este miércoles en la presentación de la jornada que el reto es ordenar la movilidad profesional urbana de forma que sea compatible con la descarbonización y con el objetivo de mantener ciudades amables para el ciudadano.

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Además, en el marco de la jornada se dará visibilidad a la iniciativa social "Bici sense Edat", que promueve la movilidad en personas mayores.