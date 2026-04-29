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Gestionar la última milla

Expertos y administraciones debatirán sobre el reto del 'boom' del reparto en Vilanova i la Geltrú

La Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano sitúa la logística municipal en el centro de la Jornada Catalana de la Movilidad, que se celebrará el 21 de mayo

La región de Barcelona tendrá un nuevo plan de movilidad a finales de 2026 consensuado con instituciones, expertos y usuarios

La presidenta de AMTU, Mar Molina, y el alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, en la presentación de la Jornada catalana de la Mobilitat.

La presidenta de AMTU, Mar Molina, y el alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, en la presentación de la Jornada catalana de la Mobilitat. / El Periódico

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La distribución de mercancías en la última milla preocupa a los municipios. El auge del comercio electrónico y los nuevos hábitos de consumo están transformando las poblaciones e impactando sobre la movilidad. La Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU) dedicará la Jornada Catalana de la Movilidad, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo en Vilanova i la Geltrú, a cómo "Gobernar la logística: el rol estratégico de los municipios catalanes".

La jornada pondrá especial énfasis en la importancia de la logística innovadora y cómo aportar soluciones a los desafíos de tráfico, contaminación y seguridad que genera el transporte de productos en su último kilómetro. Incluirá diálogos entre expertos, y mesas redondas con participación de la Generalitat, el ATM de Barcelona y diversos ayuntamientos.

Para la presidenta de la AMTU y teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Sabadell, Mar Molina, la logística ya no es solo una cuestión de grandes infraestructuras, sino que afecta directamente al urbanismo, la economía local y la movilidad diaria. "Los ayuntamientos debemos conjugar de manera sostenible el reparto de mercancías en un momento en que los hábitos de consumo cambian a gran velocidad", ha señalado.

El reto de la "última milla"

El alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, ha reforzado este miércoles en la presentación de la jornada que el reto es ordenar la movilidad profesional urbana de forma que sea compatible con la descarbonización y con el objetivo de mantener ciudades amables para el ciudadano.

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Además, en el marco de la jornada se dará visibilidad a la iniciativa social "Bici sense Edat", que promueve la movilidad en personas mayores.

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