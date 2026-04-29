Detectados 'in fraganti'
Detienen a tres personas acusadas de cinco robos con fuerza en Badalona y Sant Adrià de Besòs
Uno de ellos tenía una docena de antecedentes policiales, 11 de los cuales por hechos cometidos este año
Un policía fuera de servicio atrapa a un ladrón reincidente que acababa de robar en un comercio de Badalona
Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Sant Adrià de Besòs detuvieron 'in fraganti', durante la noche del 22 de abril, a tres personas como presuntas autoras de un robo con fuerza consumado en un centro de estética de Sant Adrià de Besòs. A raíz de esta actuación, los investigadores pudieron vincular a los detenidos con dos tentativas de robo con fuerza más cometidas aquella misma noche en un bar y un herbolario del mismo municipio.
Paralelamente, la Unidad de Investigación de Badalona mantenía abierta una investigación por otros robos con fuerza. A consecuencia de las detenciones, se pudo relacionar a uno de los arrestados, de 28 años, como presunto autor de tres robos con violencia previos en establecimientos comerciales: dos en Sant Adrià y uno en Badalona.
La investigación de los agentes de Sant Adrià y las detenciones realizadas han permitido resolver un total de cinco robos con fuerza en establecimientos comerciales de Sant Adrià, así como un robo con fuerza en un supermercado en Badalona. Todos los hechos tuvieron lugar durante el mes de abril de este año.
Los tres detenidos, de 28, 44 y 24 años de edad, pasaron a disposición del juzgado en funciones de guardia de Badalona el 24 de abril. Uno de ellos tenía una docena de antecedentes policiales, 11 de los cuales por hechos cometidos este año.
Estas detenciones han permitido resolver casi la totalidad de los robos con fuerza en establecimientos comerciales que se estaban produciendo en Sant Adrià, lo que a tenor de la policía catalana "contribuye a generar un clima de mayor seguridad entre el tejido comercial del municipio".
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