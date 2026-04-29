Detienen a un hombre con cuatro antecedentes por un robo violento en una tienda de Martorell

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron, el 21 de abril, a un hombre de 55 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en Martorell.

Los hechos sucedieron el 10 de abril, cuando se produjo un robo en un establecimiento comercial de la mencionada localidad. El autor accedió al local simulando ser un cliente y permaneció durante un periodo de tiempo prolongado haciendo ver que se interesaba por los productos, con el fin de asegurarse que no hubiera otros clientes en el interior.

Una vez el local quedó sin la presencia de terceras personas, el individuo se dirigió a la zona de caja, donde se encontraba la trabajadora, a quien empujó e inmovilizó mientras le exigía dinero de la caja registradora. A continuación, sustrajo un monedero que contendía la recaudación del día y se marchó del lugar.

Una vez los agentes tuvieron conocimiento de los hechos, iniciaron una investigación con el objetivo de esclarecer la autoría. De entre las gestiones practicadas, se recogió la declaración de la víctima, así como el visionado de las imágenes grabadas por el sistema de videovigilancia de un establecimiento en las inmediaciones, de donde se pudo extraer una fotografía del presunto autor, que fue reconocido por la propietaria del local.

Finalmente, gracias a la investigación, los agentes consiguieron identificar al presunto autor de los hechos, que fue detenido el 21 de abril. El arrestado, al cual le constan cuatro antecedentes policiales por la misma tipología delictiva, pasó a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Martorell.