La comunidad gallega de Santa Coloma se da cita en el 43º aniversario del centro cultural Airiños da Nosa Galicia

Santa Coloma de Gramenet se prepara para transformarse, una vez más, en una extensión de Galicia. Del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, el Parque Europa se convertirá en el epicentro de la tradición y la convivencia con la celebración del Festival Cultural del 43º aniversario del Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia. Esta entidad, referente del asociacionismo desde su fundación en 1983, no solo celebra su longevidad, sino su capacidad para tender puentes entre la cultura gallega y la catalana.

El festival de este año llega cargado de simbolismo literario. La programación rinde homenaje al Día das Letras Galegas 2026, dedicado a la periodista Begoña Caamaño, y conmemora el Ano Oteriano, marcando el 50º aniversario del fallecimiento del intelectual Ramón Otero Pedrayo. La fiesta arrancará el jueves con una recepción institucional, dando paso a un fin de semana donde el sonido de la gaita y el aroma a mar inundarán la ciudad.

El viernes 1 de mayo será la actividad será frenética. Desde los campeonatos de dominó y Tute, hasta la inauguración de la carpa que celebra los 32 años de la revista "O Hórreo", la esencia de la comunidad estará presente. La gastronomía, pilar fundamental de la entidad que preside Xosé Canosa, tendrá sus momentos estelares con la mejillonada popular y las sesiones vermú amenizadas por el dúo "Pementos de Padrón".

La jornada del sábado destacará por el mestizaje cultural. Mientras que grupos como Rosalía de Castro (Cornellà) o Irmandade Galega de Rubí pondrán el baile y la música tradicional gallega, la cultura local catalana responderá con la fuerza de los Castellers y los Trabucaires de Santa Coloma de Gramenet.

Un festival con alma solidaria e inclusiva

Más allá de la fiesta, Airiños da Nosa Galicia reafirma su compromiso social. Durante los cuatro días, se habilitarán carpas para la recogida de productos de alimentación e higiene infantil. Además, en un gesto de sensibilidad hacia la diversidad, las atracciones feriales del recinto anularán el sonido en franjas horarias específicas para que los niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA) y otras sensibilidades sensoriales puedan disfrutar de la celebración en igualdad de condiciones.

El domingo 3 de mayo, tras las actuaciones de grupos como la Irmandade A Nosa Galiza de Mollet y el acordeonista Suso Espín, el festival llegará a su clímax nocturno. A las 21:30 h, el fuego purificador de la tradicional queimada, preparada por Pepe Teijeiro, cerrará el aniversario. Con el conjuro recitado por Manuel Valdés, locutor de Radio Poma, Airiños da Nosa Galicia despedirá cuatro días de hermandad, renovando su promesa de seguir siendo, tras más de cuatro décadas, el faro de Galicia en el corazón de Santa Coloma.

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Fundado en 1983, el Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia es un referente del asociacionismo gallego en Catalunya. A lo largo de 43 años ha promovido la cultura, la lengua y las tradiciones gallegas en Santa Coloma de Gramenet, tendiendo puentes con la cultura catalana y participando activamente en iniciativas interculturales con otras comunidades de la ciudad. El centro es además punto promotor del Camino de Santiago y desarrolla una labor solidaria a través de campañas de recogida de alimentos y mantas.