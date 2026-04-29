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Demanda insatisfecha

Clamor en Vilassar por un bus directo a Barcelona: recogen 3.000 firmas en 15 días

La nueva Plataforma Bus Directe Vilassar de Mar-Barcelona se muestra sorprendida por la respuesta ciudadana y reclama que la conexión se active de forma urgente

El Govern aplicará este año mejoras en 50 corredores de bus interurbano

La Plataforma Bus Directe Vilassar de Mar-Barcelona ha reclamado este miércoles a pie de la N-II que la Generalitat ponga en marcha una conexión directa con Barcelona de forma urgente.

La Plataforma Bus Directe Vilassar de Mar-Barcelona ha reclamado este miércoles a pie de la N-II que la Generalitat ponga en marcha una conexión directa con Barcelona de forma urgente. / El Periódico

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
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Los vecinos de Vilassar de Mar han recogido en solo dos semanas más de 3.000 firmas para reclamar que la Generalitat ponga un bus directo con Barcelona. "Pero serán muchas más", advierten los promotores de la iniciativa, que se han mostrado sorprendidos con la masiva y rápida respuesta de los ciudadanos.

Esta población de 21.000 habitantes "es la única del Baix Maresme que aún no cuenta con esta conexión", lamenta el portavoz de la recién creada Plataforma Bus Directe Vilassar de Mar-Barcelona, Bru Domingo. Debe ser porque el municipio cuenta con estación de Rodalies. El tren conecta el municipio con Barcelona, si todo va bien, en 40 minutos. Pero los vecinos aseguran que, día sí, día también, "el tren no funciona bien". Sin contar que, con la crisis ferroviaria de enero, "el servicio estuvo una semana entera sin funcionar". "Mucha gente ha desistido del tren", resume Domingo.

Faltan alternativas

Pero faltan alternativas de transporte público. La población cuenta con la línea C-10, con muy poca frecuencia, que para en todos los municipios y "no sirve para ir a Barcelona", indican desde el municipio.

Es así como en las últimas semanas se ha constituido esta nueva plataforma. "Diversas personas pensaban por separado en recoger firmas y nos hemos agrupado para organizar una campaña unificada", explica Domingo. Las adhesiones se recogen en una veintena de comercios y se entregarán a mediados de mayo al Ayuntamiento. El objetivo es solicitar con ellas una reunión con la Generalitat.

Noticias relacionadas y más

Precisamente, ante una creciente demanda insatisfecha de los usuarios del bus interurbano en todo el territorio, este martes la consellera de Territori, Sílvia Paneque, anunció la activación este año del segundo plan de choque para mejorar las líneas más saturadas. El plan incluye crear una línea también en Vilassar de Mar que conectará con Barcelona. "Ya hace muchos años que pedimos este autobús. Pero ahora es más necesario que nunca, debe acelerarse", reclama el portavoz de la plataforma, que pide conocer cuándo podrá entrar en servicio, aún poco convencido de que esta vez sea pronto una realidad.

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