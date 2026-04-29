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Moda retro

Camisetas vintage auténticas del Barça: El Clásico Pop-up llega a Barcelona este mes de mayo

Algunas de las mejores referencias del fútbol vintage organizan un evento con todo tipo de camisetas y souvenirs vintage durante el fin de semana del Clásico

Abre en el Raval una nueva meca del vintage: chollos en ropa de deporte y fútbol de los 90

Uno de los rincones de Real Vintage Football, con tesoros retro del Barça.

Uno de los rincones de Real Vintage Football, con tesoros retro del Barça. / Joel Jaggar

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Un Barça - Madrid siempre es especial. El encuentro del próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, además, puede acabar decidiendo el campeonato regular en favor de un Barça a nueve puntos de su eterno rival a falta de seis jornadas. Para calentar motores antes del partido, y aprovechando el auge de las camisetas de fútbol vintage, ese mismo fin de semana abrirá en Barcelona una tienda efímera repleta de camisetas vintage auténticas de Barça, Madrid y más equipos.

Se trata de 'El Clásico Pop-up', una iniciativa que arrancó con el clásico del año pasado y que, debido al éxito, repetirá el fin de semana del 8, 9 y 10 de mayo en Ciutat Vella, en la calle del Pintor Fortuny 30, a apenas dos minutos a pie de la Rambla.

El local es la sede de Real Vintage Football, que tras años vendiendo ropa de fútbol vintage por internet y montando 'pop ups', abrió en marzo su primera tienda física. Casi media tienda, de hecho, está dedicada al FC Barcelona, especialistas como son del club azulgrana. Para el pop-up del Clásico se han juntado con otros proyectos de renombre en el mundo retro: 90BXL, Stunner y A Store Like 94.

Fiesta de inauguración el viernes 8

La tienda abrirá a partir del viernes (de 12h a 21h) y también lo hará sábado y domingo (de 11h a 20h). Eso sí, la fiesta de inauguración es el viernes 8 a partir de las 18h, con cervezas gratis para los presentes.

El local estará repleto de camisetas vintage auténticas, especialmente de Barça y Madrid pero con reliquias de todo tipo; además de souvenirs vintage de fútbol y la posibilidad de jugar unos partidos virtuales al PES 6 para los más nostálgicos de los videojuegos de fútbol.

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En la edición del año pasado, además de camisetas tampoco faltaron los llaveros o reliquias como cuadros, un botijo con el escudo y el Avi del Barça, una figura de Frank Rijkaard o unas zapatillas de niño con el Naranjito.

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