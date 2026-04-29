Alerta meteorológica
Barcelona se llenará de polvo del Sáhara este jueves: calima intensa, peor aire y baja visibilidad
La intrusión de polvo africano afectará especialmente a personas con problemas respiratorios
Los episodios de calima reducen la producción de energía solar, afirma un estudio
Expertos oftalmólogos aconsejan usar gafas y evitar las lentillas para proteger los ojos de la calima
Barcelona se prepara para un nuevo episodio de notable concentración de polvo del Sáhara en el ambiente, un fenómeno meteorológico que, aunque es relativamente frecuente en la cuenca mediterránea, provoca un empeoramiento de la calidad del aire que respiramos, así como problemas en el transporte, la agricultura o la producción de energía solar.
Según los mapas de previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la situación en Barcelona y alrededores presenta un cambio claro entre este miércoles 29 de abril y el jueves 30.
Un miércoles más estable
Para este miércoles, 29 de abril, la previsión muestra una situación relativamente tranquila en el área de Barcelona. La ciudad aparece en una zona con baja probabilidad de intrusión de polvo, con valores estimados entre el 20% y el 30% de que la concentración media diaria en superficie supere los 50 µg/m³.
Durante esta jornada, la masa principal de polvo africano se concentra sobre todo en el centro y sur de la Península Ibérica, además de algunas áreas al sur de Baleares. En el caso de Barcelona, la presencia de este polvo en superficie aún es débil.
El jueves aumenta el riesgo
La situación cambia de cara al jueves 30 de abril. Las previsiones de la AEMET indican que la masa de polvo sahariano se desplazará hacia el noreste, llegando a Catalunya.
En el área de Barcelona, la probabilidad de que la concentración media diaria supere los 50 µg/m³ se sitúa entonces en un rango aproximado del 40% al 60%, lo que se considera un nivel de riesgo significativo.
Así, este jueves los barceloneses amanecerán con el cielo más turbio, con aspecto calimoso, lo que provocará efectos como menor visibilidad en carretera, menor rendimiento de la energía solar al disminuir la radiación que llega a los paneles y un empeoramiento la calidad del aire al aumentar la concentración de partículas en suspensión que respiramos, lo que puede ocasionar problemas especialmente en personas con problemas respiratorios.
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