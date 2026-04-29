Sucesos
Dos detenidos tras intentar robar a un anciano con la peligrosa técnica del “mataleón” en Barcelona
Detenidos por intentar robar a una mujer haciéndole el 'mataleón' en Nou Barris
Uno de cada cinco robos violentos en Barcelona se comete con un patinete eléctrico
Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona detuvieron el lunes por la tarde a dos presuntos delincuentes que intentaron robar una cadena de oro a un hombre mayor utilizando la violenta técnica del mataleón, en un asalto que tuvo lugar en el distrito de Ciutat Vella, en la zona de la Gran Via.
La rápida actuación policial evitó que los ladrones consumaran el robo y permitió proteger a la víctima, que fue sorprendida por uno de los agresores, quien llegó a inmovilizarla por el cuello con esta peligrosa maniobra.
El llamado mataleón es una técnica de estrangulamiento que consiste en abordar a la víctima por la espalda, rodearle el cuello con un brazo y presionar las arterias carótidas para cortar temporalmente el flujo sanguíneo al cerebro, lo que puede provocar la pérdida de conciencia en segundos. Su uso en la calle, convertido en método de robo, resulta especialmente peligroso y puede causar lesiones graves.
Según la información policial, los asaltantes pretendían arrancarle al hombre una cadena de oro, pero la intervención de los agentes frustró el ataque antes de que pudieran llevársela. Ambos fueron detenidos por el intento de robo con violencia.
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