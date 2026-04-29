Evento motero
Barcelona acogerá un desfile de motos clásicas con conductores vestidos de traje en mayo
Los organizadores del Distinguished Gentleman’s Ride prevén reunir a más de 600 motocicletas el 17 de mayo
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Barcelona volverá a llenarse de motos clásicas y trajes elegantes el domingo 17 de mayo, cuando se celebrará una nueva edición del Distinguished Gentleman’s Ride, un evento que prevé reunir a más de 600 motocicletas. La cita forma parte de un movimiento que este 2026 cumple 15 años y se celebra en ciudades de todo el mundo. Su objetivo es recaudar fondos para la investigación sobre cáncer de próstata, apoyar iniciativas de salud mental masculina y contribuir a la prevención del suicidio en hombres, en una convocatoria centrada exclusivamente en causas vinculadas a la salud masculina.
El punto de encuentro de los "caballeros" será el Moll de la Marina, donde se prevé abrir el aparcamiento a las 10.00 horas y dar salida a la ruta a las 12.00.
El evento nació en Sídney (Australia) y se diferencia especialmente por su particular estética, con motos clásicas y conductores vestidos con trajes y estilo elegante, que se aleja de los tópicos habituales sobre los motoristas.
Según la organización, en la marcha pueden participar motocicletas vintage, modelos clásicos y también motos modernas inspiradas en diseños antiguos. No se plantea como una ruta deportiva ni competitiva: el recorrido discurre a baja velocidad por las calles de la capital catalana, con normas de seguridad y con un mensaje que, insisten sus promotores, busca también combatir ciertos estereotipos asociados al motociclismo.
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