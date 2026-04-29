Barcelona dignificará las paradas de bus interurbano con mayor afluencia y remodelará las estaciones de Fabra i Puig y Sants

Cada día entran y salen de la ciudad 7.000 autobuses, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años y que se ha incrementado aún más con la crisis de Rodalies de los últimos meses. A falta de estaciones de bus interurbano en la ciudad, las personas suben y bajan de los vehículos en las aceras, "sin ninguna infraestructura de servicios para los usuarios", como admite el Ayuntamiento. Las quejas de los vecinos vienen de lejos. Pero si hace un tiempo los problemas de concentración de personas en paradas en plena la calle se daban en puntos determinados, ahora ya son muchos y, en donde eran considerables, ya son insostenibles.

A falta aún de un plan de estaciones soterradas en las que vehicular ordenadamente a los usuarios, el Ayuntamiento prevé adecentar las paradas y también crear nuevas para reducir la saturación en las actuales. La idea es evitar los flujos masivos de gente, mitigando escenas como las de Fabra i Puig, donde el volumen de usuarios llega a colapsar los andenes del metro. Asimismo, prevé mejorar las instalaciones de las estaciones de autobús de Sants y de Fabra i Puig, que se sumarán a los trabajos ya están en marcha en la Estació del Nord.

Los problemas se presentan en paradas que consisten en un solo poste que indica las líneas, en los diferentes puntos de la avenida Diagonal, Fabra i Puig, el entorno de la plaza de España. También en lugares que generan afluencias diarias de entre 10.000 y 20.000 personas, como es el caso de la parte alta de la Diagonal, entre Francesc Macià y Zona Universitària, donde los usuarios hacen largas colas, pueden llegar a esperar mucho tiempo y echan en falta algo tan necesario como una sombra o poder ir al lavabo en caso de urgencia.

Sombra y lavabos

El consistorio prevé crear pequeñas infraestructuras en algunos de estos puntos. A nivel general, las mejoras consistirán en revisar los recorridos y pasos de peatones para vehicular de forma más adecuada los flujos de personas, instalar sistemas de sombra, colocar más bancos, sillas y papeleras, y mejor señalización. Donde sea posible, indica el Ayuntamiento, se colocarán aseos públicos y quioscos de información.

“Barcelona quiere contribuir a mejorar la movilidad dentro de la ciudad y también la que viene de fuera y por eso es urgente que afrontemos la situación y pongamos en marcha soluciones”, ha explicado la primera teniente de alcaldía de Urbanismo y Movilidad, Laia Bonet, que ha presentado las propuestas en las paradas de bus de Fabra i Puig.

Aplicación entre 2027 y 2028

Concretamente, durante los próximos meses se redactarán y aprobarán proyectos en plaza de España, la parte alta de la Diagonal (Francesc Macià, Maria Cristina y Zona Universitària), el centro de la ciudad (Urquinaona, Catalunya y Universitat), Glòries, Tetuan y el conjunto de Sagrera y Meridiana.

Los nuevos puntos para reducir el impacto en el espacio público y restar presión a las paradas se situarán cerca de las actuales, para seguir facilitando el intercambio con el metro, el bus de la ciudad o el tranvía. Se ubicarán entre Sagrera y El Clot, entre las plazas de las Glòries y Tetuan, también por la entrada por Gran Via sur, el entorno de la plaza Pius XII y el centro comercial L'Illa en la Diagonal.

Para todo ello destinará cerca de 12 millones de euros. La previsión es tener la veintena de proyectos redactados y aprobados entre este año y el próximo, de modo que se puedan ejecutar y finalizar durante el año que viene y 2028.