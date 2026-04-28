Transporte público
Cambio de horario en el TRAM de Barcelona: las líneas T1, T2 y T3 terminan antes este miércoles
El servicio se verá afectado por trabajos de mantenimiento del arbolado en la zona de Sant Joan Despí
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Un coche invade el carril contrario en la Diagonal y choca contra la catenaria del tranvía
El servicio de tranvía en el área metropolitana de Barcelona sufrirá una modificación puntual este miércoles 29 de abril. Las líneas T1, T2 y T3 del TRAM finalizarán su servicio antes de lo habitual debido a unos trabajos de mantenimiento del arbolado en la carretera de Sant Joan Despí.
Según ha informado TRAM, estas tareas afectarán a la zona de acceso a las cocheras, lo que obliga a adelantar el último servicio de la jornada en estas tres líneas del Trambaix.
Horarios
Estos serán los últimos trayectos programados tanto en sentido Barcelona como hacia el Baix Llobregat:
Últimas salidas desde el Baix Llobregat hacia Barcelona:
- T1 Bon Viatge: 21:59 h
- T3 Sant Feliu | Consell Comarcal: 23:10 h
- T2 Llevant - Les Planes: 23:16 h
Últimas salidas desde Barcelona hacia el Baix Llobregat:
- T1 Francesc Macià: 22:26 h
- T3 Francesc Macià: 23:30 h
- T2 Francesc Macià: 23:46 h
Recomendación a los usuarios
TRAM recomienda a los viajeros que tengan previsto desplazarse más tarde de estos horarios que utilicen medios de transporte alternativos durante la jornada del miércoles.
Además, la compañía recuerda que toda la información actualizada en tiempo real sobre el servicio puede consultarse a través de sus canales oficiales.
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