Una reforma urbanística del Govern buscará agilizar la creación de vivienda en la Catalunya rural

El Govern aprobará durante el próximo mes de mayo un decreto ley para adaptar la normativa urbanística a la realidad de los municipios rurales de Catalunya y facilitar la creación de vivienda. Así lo ha anunciado este martes la consellera de Territori, Sílvia Paneque, tras una reunión mantenida minutos antes con representantes municipalistas y del ámbito rural.

El encuentro, encabezado por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reunido a entidades municipalistas como la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la Associació Catalana de Municipis (ACM), así como al lobi Eines de Repoblament Rural y Micropobles. La cita llega pocos días después de que unos 70 alcaldes rurales reclamaran cambios en la normativa urbanística para frenar la despoblación y facilitar el acceso a la vivienda en la Catalunya rural.

Paneque ha asegurado que el Executiu llevaba “meses trabajando” en esta línea y que, tras recoger las demandas planteadas recientemente por el mundo rural, está en condiciones de dar una respuesta normativa. “No se puede exigir el mismo nivel de planeamiento y gestión a un municipio de 2.000 habitantes que a una gran ciudad del área metropolitana de Barcelona”, ha subrayado la consellera.

La futura norma parte de una doble premisa: que Catalunya afronta un problema general en materia de vivienda, pero que las soluciones no pueden ser homogéneas en todo el territorio. En este sentido, el decreto introducirá procedimientos administrativos más ágiles para los municipios pequeños, buscando reducir cargas burocráticas y adaptando los requisitos a su realidad.

Nuevas figuras urbanísticas rurales

Uno de los principales ejes de la reforma será la modificación del sistema de planeamiento urbanístico. Frente al modelo actual, basado en un único instrumento —el plan de ordenación urbanística municipal (POUM)—, el Govern plantea pasar a tres figuras diferenciadas. Los municipios de más de 2.000 habitantes mantendrán el sistema vigente, mientras que los de menor tamaño podrán acogerse a un nuevo POUM rural, con trámites más simplificados, especialmente en lo relativo a informes y evaluaciones ambientales.

Además, la reforma prevé flexibilizar los estándares urbanísticos y facilitar la rehabilitación de viviendas en el entorno rural. En concreto, se quiere favorecer la recuperación de masías y casas rurales que, debido a las actuales limitaciones normativas, han visto restringidos sus usos residenciales o productivos y, en algunos casos, han acabado en desuso.

“El objetivo es adaptar la normativa a las diferentes realidades del territorio y facilitar tanto el acceso a la vivienda como la actividad económica”, ha señalado Paneque, quien ha defendido que estas medidas permitirán avanzar en el equilibrio territorial y dar respuesta a una de las principales demandas de los municipios rurales.

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Con este decreto, el Govern busca agilizar la construcción y rehabilitación de vivienda en la Catalunya rural y contribuir a frenar la despoblación, el principal reto demogràfico del mundo rural.