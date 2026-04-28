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Plan EDIL

Inyección de seis millones de euros para transformar el barrio de Cerdanyola de Mataró

Permitirá impulsar la regeneración urbana, la adecuación de espacios educativos y el desarrollo de acciones comunitarias

El Pla de Barris del Govern aportará 51 millones de euros para dignificar los barrios de cinco ciudades del área de Barcelona

Vista aérea del barrio de Cerdanyola de Mataró

Vista aérea del barrio de Cerdanyola de Mataró / AJUNTAMENT DE MATARÓ

El Periódico

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Mataró
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El Ayuntamiento de Mataró ha obtenido una subvención de 5,6 millones de euros para impulsar y ampliar el plan integral de transformación del barrio de Cerdanyola. La inyección financiera proviene de fondos europeos ―concretamente del Plan EDIL, otorgado por el Ministerio de Hacienda―, y "permitirá desarrollar acciones vinculadas a la regeneración urbana, la adecuación de espacios educativos y el desarrollo de acciones comunitarias, con una inversión total de 14 millones de euros", detalla el gobierno local en un comunicado.

El programa se puede desarrollar hasta el 2030 y se estructura en cuatro bloques, vinculados a la revitalización del barrio, la renovación y modernización de equipamientos educativos y deportivos, la regeneración urbana y la gestión de vivienda pública. Entre las propuestas, el Ayuntamiento destaca la ampliación del salón de actos del Institut Miquel Biada, que se convertirá en un espacio escénico abierto a la ciudadanía. También las mejoras en las infraestructuras y en la eficiencia energética de los centros educativos Josep Manuel Peramàs, Josep Montserrat, Camí del Cros, Mar Mediterrània, Les Aigües y la guardería de Cerdanyola.

Una de las particularidades de la iniciativa es que se pueden incorporar acciones promovidas desde el 2021, de forma que algunas de las propuestas ya se han ejecutado o se encuentran en pleno desarrollo, como por ejemplo la iniciativa de reactivación del comercio de proximidad, la puesta en marcha del Retail Lab, la apertura del Espai Mataró Connecta de Cerdanyola o la instalación de placas fotovoltaicas en varios equipamientos.

Un proyecto que se suma en el Pla de Barris

El Ayuntamiento señala que todas las intervenciones "se han diseñado en el marco de la Agenda Urbana de Mataró", es decir, "en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, cohesión social y mejora del entorno urbano". Asimmismo, el proyecto también "incorpora los principios de la Nueva Bauhaus Europea, integrando criterios de sostenibilidad, calidad arquitectónica e inclusión para avanzar hacia un modelo de barrio más habitable, eficiente y centrado en las personas", indica el gobierno municipal.

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Esta medida se suma a las actuaciones ya previstas en el marco del Pla de Barris, con un presupuesto aproximado de 40 millones de euros (12,5 de ellos, aportados por la Generalitat), y que busca una "transformación profunda de Cerdanyola para reducir las desigualdades, reimpulsar la actividad económica, convertir los equipamientos en motores de cambio, generar vivienda asequible, renaturalizar y regenerar los entornos urbanos y reforzar la participación ciudadana y el sentimiento de pertenencia". El programa incluye la construcción del Centre Comunitari d'Innovació i Cultura Espai Vida, así como la rehabilitación de viviendas, o actuaciones en el espacio público.

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