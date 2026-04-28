De Barcelona a Seúl: Hofmann abre su primera pastelería fuera de España

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Catarina Moráis, pastelera en Hofmann, preparando monas de Pascua

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Barcelona
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La prestigiosa pastelería barcelonesa Hofmann abrirá, el próximo lunes 4 de mayo, una pastelería en Seúl (Corea del Sur), en el distrito de Gangnam, y será su primer punto de venta fuera de España.

En una nota de prensa, Hofmann ha explicado que la elección de esta ciudad "responde a la afinidad de la cultura gastronómica coreana con la exigencia, el respeto por la materia prima y la búsqueda de la excelencia", unos valores que, según señalan, "definen" al grupo.

Su presidenta ejecutiva, Silvia Hofmann, considera que con esta nueva pastelería el grupo compartirá su "manera de entender la gastronomía con el mundo".

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