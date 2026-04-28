El Govern aprueba por decreto ley "dar continuidad" a las concesiones del bus interurbano hasta 2034 a cambio de la descarbonización de la flota

El Ejecutivo catalán ha aprobado este martes mediante un Decreto Ley continuar seis años más, hasta 2034, con las actuales concesiones de bus interurbano, vigentes desde la década de 1950 y 1960, que llegaban a su vencimiento en 2028. Asimismo, ante un crecimiento sostenido de la demanda en los últimos años muy por encima de todas las previsiones, agravada por la crisis de Rodalies, ha impulsado un acuerdo de Gobierno para reforzar este año el servicio en todo el territorio.

El Govern considera urgente modernizar la flota de aquí a 2029, y ha considerado necesario utilizar la fórmula directa de un decreto ley. Con la medida, el Govern ha justificado que busca acelerar la ampliación de la flota de los 1.600 autobuses actuales a los 1.900, así como acelerar la adopción de vehículos sostenibles.

Continuidad a cambio de inversión

La Generalitat considera que es necesaria una gran inversión del sector privado, que ha cuantificado en 726 millones de euros, y ha decidido que compensará este esfuerzo con esta ampliación de las concesiones. El objetivo que se ha fijado es contar para el 1 de enero de 2029 con el 75% de la flota descarbonizada, con un mix de 40% eléctricos, 40% híbridos y un 20% con combustibles fósiles menos contaminantes, como el gas.

Para ello la Generalitat ha diseñado una fórmula de "continuidad" de las actuales concesiones, término que utiliza para evitar hablar de prórroga de las actuales concesiones. Según la Generalitat, los contratos vigentes ya contemplan la posibilidad de una prórroga ordinaria por un periodo máximo del 15% en el que entrarían esos seis años, hasta 2034.

Asimismo, se exigirán sistemas de información en tiempo real para que el usuario sepa exactamente dónde está el bus, además de mejoras en la accesibilidad y la implantación de un código contra la violencia sexual. La administración afirma que mantendrá un control estricto de los nuevos servicios: las empresas deberán entregar un informe mensual y todos los vehículos operarán bajo la marca unificada Transports Públics de Catalunya.

Planes de descarbonización

El decreto entra en vigor de forma inmediata. Las empresas disponen ahora de tres meses para presentar sus planes de descarbonización, y la Generalitat tendrá otros tres para validarlos. El objetivo es que las compras de nuevos vehículos comiencen antes de final de año.

El Govern considera que es un término justo para amortizar los vehículos, admitiendo que, aunque las patronales pedían 10 años, los 6 concedidos son el máximo legal para evitar que el servicio tenga que salir a concurso en 2028 sin cumplir las obligaciones que establece la normativa europea de libre competencia. En caso de que haya servicios que queden sin propuesta, la línea saldría a licitación pública en 2028, como estaba inicialmente previsto.

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Asimismo, ante la realidad de pasajeros que viajan de pie o se quedan en la parada, el Govern ha aprobado un segundo acuerdo para ampliar la capacidad de la red durante este año, con una inversión de 21 millones de euros. Se pondrá atención en corredores críticos, con mejoras que se concentrarán en los accesos a Barcelona desde el Maresme, Garraf, Baix Penedès, Anoia y ambos Vallès, así como las conexiones con hospitales y universidades. El Govern admite que la crisis ferroviaria ha duplicado la demanda en líneas como Barcelona-Cerdanyola, obligando a este refuerzo de urgencia para absorber a los viajeros que huyen del tren.