El Govern aplicará este año mejoras en 50 corredores de bus interurbano

El Govern introducirá a lo largo de este año mejoras en medio centenar de corredores del servicio de autobús interurbano. El Consell Executiu ha aprobado este martes el segundo plan de choque para reforzar las líneas más saturadas y crear nuevas conexiones que lleguen a zonas sin servicio.

El plan interviene en "todos los corredores donde hay problemas", ante una demanda desbordada que no logra cubrir la oferta actual, según la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Los refuerzos costarán a las arcas públicas 21,5 millones de euros.

Segundo plan urgente

El nuevo plan se suma al que el Govern ya aplicó en 2025, en el que invirtió 17 millones, que ha resultado insuficiente ante un aumento del pasaje que sigue creciendo en un 11% en los primeros meses de este año, en el que se prevé superar los 100 millones de viajes. La crisis ferroviaria ha provocado un trasvase de viajeros del tren a la carretera. Pero también han crecido muchas líneas que no tienen su correspondencia en tren, fruto de un importante aumento de la movilidad. Son habituales las largas colas de personas en los municipios de la región metropolitana que a primera hora intentan subirse a un bus para acudir a Barcelona, y lo mismo sucede por la tarde en sentido contrario.

Además de un desplazamiento demográfico fuera de las grandes ciudades por el aumento del precio de la vivienda, Territori también atribuye el aumento del uso del transporte público a las políticas de descuentos y la integración tarifaria. Por ello, el acuerdo que ha aprobado este martes el ejecutivo contempla actuar en todo el territorio.

Barcelona, Penedès y Catalunya Central

El plan prevé un refuerzo de las comunicaciones con Barcelona desde el Garraf, Baix Penedès, Alt Penedès, Baix Llobregat, Maresme, Anoia y ambos Vallès. Aunque el Govern no ha detallado las líneas, además de nuevas frecuencias en las más saturadas, se prevé crear servicios en zonas que no cuentan con él como es el caso de Vilassar de Mar, que reclama una conexión directa con Barcelona.

También aplicará mejoras en el corredor entre la Cerdanya y Barcelona, así como las comunicaciones de la capital con la comarca de Osona. Volverán a reforzarse los servicios a la UAB -cuya demanda se ha doblado- y centros sanitarios del Maresme. En la Catalunya central, se mejorará la conexión entre el Moianès y la Alta Segarra con Manresa.

Girona

En Girona se actuará en los corredores entre Lloret, Girona y Roses y Figueres; la conexión con la Alta Velocidad en Figueres y la mejora de servicios entre la Selva interior, el Baix Empordà y el Alt Empordà con la capital gerundense.

Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre

En el Camp de Tarragona se reforzarán las líneas de Reus a Tarragona y entre Vilafranca, El Vendrell y Tarragona. También se prevé aplicar mejoras en los corredores entre Terres de l'Ebre y Barcelona y Terres de l'Ebre y Tarragona.

Habrá nuevas conexiones desde la Terra Alta con Tarragona y Barcelona, y mejoras en las líneas que comunican Valls y la Conca de Barberà con Tarragona.

Ponent y Alt Pirineu i Aran

El Govern también ha aprobado mejorar el corredor que comunica La Granja d’Escarp, Alcarràs y Lleida y los buses Exprés del Segrià; así como reforzar la conexión entre Guissona y Lleida y Alt Urgell y Barcelona. Asimismo, este año se estrenará una nueva conexión entre Lleida y Girona, al tiempo que se contempla implantar servicios a la demanda Clic.cat en zonas rurales.