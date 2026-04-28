La Generalitat ultima las obras de la B-224 entre Martorell y Sant Esteve Sesrovires

Las obras de desdoblamiento que el Departament de Territori está llevando a cabo en la B-224 entre Martorell y Sant Esteve Sesrovires entran en la recta final. Esta obra, que supone una inversión de más de 31 millones de euros, se enmarca en las actuaciones que la Generalitat está desplegando para mejorar la funcionalidad y la movilidad en este corredor, estratégico en las comunicaciones entre el Baix Llobregat y la Anoia.

Los últimos trabajos de urbanización y de pavimentación requieren el cierre de la actual B-224 en el barrio del Pou del Merli, entre Martorell y Sant Esteve Sesrovires, desde esta semana y hasta el 15 de mayo. Así, el tráfico se vehiculará por la nueva carretera, de manera provisional, con un carril de circulación por sentido y con señalización de obras.

Por otro lado, las actuales paradas de autobuses que dan servicio al barrio quedarán anuladas durante este periodo y trasladadas provisionalmente a la rotonda que hay a 100 metros de distancia, en dirección a Martorell.

Tramo de desdoblamiento

Las obras comportan el desdoblamiento de un tramo de dos kilómetros de la B-224 entre Martorell y Sant Esteve Sesrovires. En un primer tramo de 500 metros, el desdoblamiento se apoya en la actual B-224 y a continuación se separa hacia el norte. Así, se crea una nueva conexión a Martorell que completará la existente, a la vez que la B-224 actual pasará a tener una funcionalidad más local.

Además de la construcción de la nueva carretera, las obras incluyen otros trabajos como el desvío de servicios afectados, las tareas de señalización, balizamiento, drenaje y seguridad, la generación de pasos de fauna, y el refuerzo del firme de un tramo de un kilómetro de la B-224 actual. Se prevé que la obra quede completada a finales de mayo.

Esta actuación permitirá reducir en unos 30.000 vehículos diarios los que ahora atraviesan la urbanización del Pou del Merli de Martorell y facilitará la relación de este sector con el casco urbano. Se enmarca en un conjunto de actuaciones que el Govern está desarrollando para favorecer las condiciones para la circulación en la mencionada vía, en función de las características y funcionalidad de cada tramo.